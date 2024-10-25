Fatih Portakal’dan Asgari Ücret İddiasına Tepki: “Eğer Bu Zam Oranı Doğruysa Yazıklar Olsun”
Fatih Portakal’dan Asgari Ücret İddiasına Tepki: “Eğer Bu Zam Oranı Doğruysa Yazıklar Olsun”
Ocak ayına az zaman kaldı, Türkiye'de milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni tutarını ve yapılacak zammı merakla bekliyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan asgari ücrete yüzde 25 zam artışının 2025 enflasyonuyla uyumlu olacağını dile getirdiğini belirtti.
Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal da asgari ücrete yüzde 25 zam iddiasına tepki gösterdi.
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Gazeteci Fatih Portakal merakla beklenen yeni asgari ücret zammıyla ilgili edindiği kulisleri paylaştı.
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Yüzde 25 zam yapılacağı iddiasına tepki gösteren Portakal, "Türk-İş şerhini net biçimde koymalı. Eğer yüzde 25 doğruysa bu haber yazıklar olsun diyorum. Sadece enflasyon hedefini tutturalım diye bizlere yapmadığınızı bırakmadınız" dedi.
Bloomberg'in haberine göre asgari ücrete yapılacak zam konusunda ilk kez bir yüzde verildi.
Habere göre asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılmasının planlandığı iddia edildi. Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal ise "yüzde 25" zam iddiasına sert çıktı.
"Sizler tabi iyi maaş alan insanlarsınız. Bakın kendinizi insanlarla kıyaslamayın. Sizin 21 bin 250 liraya yükseltmeyi düşündüğünüz bu asgari ücret var ya insanları isyan ettirir. Eğer Türk-İş bu toplantıya girecek olursa bir şeyler söylemeli. Bunu tabi kabul etmesi mümkün değil şerhini net biçimde koymalı.
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Eğer yüzde 25 doğruysa bu haber yazıklar olsun diyorum. Sadece enflasyon hedefini tutturalım diye bizlere yapmadığınızı bırakmadınız. Bu oranın verilebileceğini tahmin etmiyorum."
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