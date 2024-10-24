Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Mesajını Verdi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Mesajını Verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’nin başkenti Washington’da yatırımcılarla bir araya geldi. Bloomberg’de yer alan habere göre Karahan, yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de yatırımcılarla buluştu. Karahan, 2025 politikasının şekillenmesinde asgari ücret artışının boyutunun önem taşıyacağını belirtti.
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Bloomberg’de yer alan habere göre yetkililer, Karahan'ın asgari ücrete yüzde 25 zam artışının 2025 enflasyonuyla uyumlu olacağını dile getirdiğini belirtti.
Öte yandan aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve milyonların kaderi bu masadan çıkacak rakamla belirlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.
Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Şimşek, asgari ücrete ilişkin sorulan bir soruya “Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz” dedi.
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