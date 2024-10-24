Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Mesajını Verdi

Şimşek’in yanıtı şöyle:

'Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz.”