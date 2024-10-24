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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Mesajını Verdi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Mesajını Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 17:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’nin başkenti Washington’da yatırımcılarla bir araya geldi. Bloomberg’de yer alan habere göre Karahan, yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de yatırımcılarla buluştu. Karahan, 2025 politikasının şekillenmesinde asgari ücret artışının boyutunun önem taşıyacağını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de yatırımcılarla buluştu. Karahan, 2025 politikasının şekillenmesinde asgari ücret artışının boyutunun önem taşıyacağını belirtti.

Bloomberg’de yer alan habere göre yetkililer, Karahan'ın asgari ücrete yüzde 25 zam artışının 2025 enflasyonuyla uyumlu olacağını dile getirdiğini belirtti.

Bloomberg’de yer alan habere göre yetkililer, Karahan'ın asgari ücrete yüzde 25 zam artışının 2025 enflasyonuyla uyumlu olacağını dile getirdiğini belirtti.

Kaynak

Öte yandan aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve milyonların kaderi bu masadan çıkacak rakamla belirlenecek.

Öte yandan aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve milyonların kaderi bu masadan çıkacak rakamla belirlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Şimşek, asgari ücrete ilişkin sorulan bir soruya “Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz” dedi.

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Şimşek, asgari ücrete ilişkin sorulan bir soruya “Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz” dedi.

Şimşek’in yanıtı şöyle:

'Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz.”

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