Narin'in Tutuklu Olmayan Tek Abisinden İlginç Karar: Vekaletini Geri Çekti

Narin'in vahşice katledilmesinin ardından babası ve abisi Baran Güran hariç tüm yakınları tutuklanmıştı. Annesi ve abisi Enes ile amcası Salim Güran ve yengelerinin de tutuklu bulunduğu davada abisi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'na vekalet vererek davanın takip edilmesini istemişti.