Narin'in Tutuklu Olmayan Tek Abisinden İlginç Karar: Vekaletini Geri Çekti
Narin'in Tutuklu Olmayan Tek Abisinden İlginç Karar: Vekaletini Geri Çekti
Narin'in vahşice katledilmesinin ardından babası ve abisi Baran Güran hariç tüm yakınları tutuklanmıştı. Annesi ve abisi Enes ile amcası Salim Güran ve yengelerinin de tutuklu bulunduğu davada abisi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'na vekalet vererek davanın takip edilmesini istemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin'in abisi Baran Güran, baroya verdiği vekaletle Diyarbakır Barosu'ndan yardım istemiş, olayın tüm gerçekliği ile ortaya çıkarılmasını talep etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa süre önce Narin'in abisi Baran Güran ve babası için de "zorla getirilme" kararı çıkarılmıştı. Davanın seyrinde bugün de ilginç bir gelişme yaşandı.
Diyarbakır Barosu adına açıklama yapan Avukat Aydın Özdemir, abi Baran Güran'ın bugün vekaletini geri çektiğini duyurdu.
Ancak Diyarbakır Barosu, ailenin onayına gerek kalmadan davayı müşteki sıfatıyla takip edebilecek. Abi Baran Güran'ın vekaletini geri çekme gerekçesi ise bilinmiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın