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İstanbul Trafiğinde Ambulansa Yol Açan Motosiklet Sürücüsü Takdir Topladı

İstanbul Trafiğinde Ambulansa Yol Açan Motosiklet Sürücüsü Takdir Topladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 17:37

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İstanbul’un yoğun trafiğinde ambulansların ilerlemesi her zamanki gibi zorluydu, ancak bir motosiklet sürücüsünün örnek davranışı herkesi etkiledi.

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10 dakika boyunca ambulansın önünden giderek yol açan sürücünün çabası, ambulans kamerasına yansıdı.

10 dakika boyunca ambulansın önünden giderek yol açan sürücünün çabası, ambulans kamerasına yansıdı.

Durmaksızın ambulansa yol açmak için uğraşan motosiklet sürücüsü, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Durmaksızın ambulansa yol açmak için uğraşan motosiklet sürücüsü, sosyal medyada büyük takdir topladı.

İşte o anlar👇🎥

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