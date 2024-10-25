İstanbul Trafiğinde Ambulansa Yol Açan Motosiklet Sürücüsü Takdir Topladı

İstanbul’un yoğun trafiğinde ambulansların ilerlemesi her zamanki gibi zorluydu, ancak bir motosiklet sürücüsünün örnek davranışı herkesi etkiledi.
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10 dakika boyunca ambulansın önünden giderek yol açan sürücünün çabası, ambulans kamerasına yansıdı.
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Durmaksızın ambulansa yol açmak için uğraşan motosiklet sürücüsü, sosyal medyada büyük takdir topladı.
İşte o anlar👇🎥
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