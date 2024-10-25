Olcay Şahan'dan Sergen Yalçın - Nuri Şahin Kavgasına Farklı Bir Bakış
Olcay Şahan'dan Sergen Yalçın - Nuri Şahin Kavgasına Farklı Bir Bakış
Son günlerdeki polemik konularından biri olan Sergen Yalçın - Nuri Şahin tartışmasına bir yorum da Olcay Şahan'dan geldi. Eski Beşiktaşlı futbolcu bugünlerde Altonordu teknik direktörlüğü yapıyor. Olcay Şahan, Nuri Şahin'in kariyerine övgüler dizerken karakterine dair de yorum yaptı.
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Sergen Yalçın'ın yorumlarıyla kamuoyunda Dortmund'daki teknik direktörlüğü üzerine konuşmalar yapılan Nuri Şahin'e Olcay Şahan'dan destek geldi.
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"İki yıl Anadolu takımında hocalık yapmak kolay değil" diyen Olcay Şahan, Nuri Şahin'in Dortmund'la bağına dair de önemli açıklamalarda bulundu.
"Kalitesi ortada olmasaydı Borussia Dortmund'un teknik direktörü olamazdı" diyen Olcay Şahan, Avrupa'da kişisel ilişkilerle bir takımın hocası olmanın mümkün olmadığını söyledi. "Bunu kimse bilmiyor" diyerek de Nuri Şahin'le ilgili bilgi verdi.
Şahan, "Real Madrid'e bonservissiz giderken, ben bu kulüp sayesinde buralara geldim diyerek Borussia Dortmund'a imza parasından para verdi Nuri Şahin. Bunlar ince konular ve karakter meselesi biraz da" dedi.
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