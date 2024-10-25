Olcay Şahan'dan Sergen Yalçın - Nuri Şahin Kavgasına Farklı Bir Bakış

Son günlerdeki polemik konularından biri olan Sergen Yalçın - Nuri Şahin tartışmasına bir yorum da Olcay Şahan'dan geldi. Eski Beşiktaşlı futbolcu bugünlerde Altonordu teknik direktörlüğü yapıyor. Olcay Şahan, Nuri Şahin'in kariyerine övgüler dizerken karakterine dair de yorum yaptı.