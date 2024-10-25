Sakatlanarak Oyundan Çıkan Osayi-Samuel'in Yürüyüşü Dikkat Çekti: ''Kamerayı Görünce mi Sekmeye Başladı?''

Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe günü evinde Manchester United'ı ağırladı. Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, karşılaşmanın ardından yürürken objektiflere takıldı. Osayi'nin yürüyüşünde bir gariplik sezen X (Twitter) kullanıcıları, ''Acaba kamerayı görünce mi sekmeye başladı?'' yorumunda bulundu.
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Dün akşam oynanan Manchester United maçında iyi bir performans gösterdiği halde sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Osayi, 62. dakikada yerini Becao'ya bırakmıştı.
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Maç sonrası takım otobüsüne giderken videoya alınan oyuncunun yürüyüşü dikkat çekti.
Normal yürürken bir anda sekmeye başladığı söylenen Osayi'nin bu durumuna çok sayıda yorum yapıldı.
Görenlerin ''Kamerayı görünce sekmeye başlaması normal mi?'' yorumunu yaptığı o anları şuradan izleyebilirsiniz👇
Sosyal medyada yayılan bu videoya yorumlar gecikmedi👇
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