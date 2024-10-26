İsmail Kartal, Kendisine Benzeyen Taraftarla Buluştu: Bu Defa Görenler Pek Benzetemedi!
İsmail Kartal, Kendisine Benzeyen Taraftarla Buluştu: Bu Defa Görenler Pek Benzetemedi!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, kendisine benzerliğiyle gündem olan Fenerbahçe taraftarıyla bir araya geldi. İkiliyi yan yana görenler bu defa pek benzetemedi!
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Hatırlarsanız, Fenerbahçe tribünlerinde bir taraftar İsmail Kartal'a benzerliğiyle dikkat çekmiş ve bazı kişiler şakayla karışık, ''İsmail Kartal tribünlerde destek veriyor, helal olsun'' demişti.
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Bu açıdan İsmail Kartal'ın adeta kopyası olan taraftar, bugün Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'la bir araya geldi.
İşte o fotoğraf👇
Ancak bazı kullanıcılar ikiliyi hiç benzetemedi👇
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Bazıları aralarındaki boy farkından ötürü espriyle karışık yorumlar yazdı👇
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Bazıları ise kerametin yan açıda olduğunu söyledi👇
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Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce İsmail Kartal ve kendisine benzerliğiyle gündem olan taraftar benziyor mu? Yorumlarda paylaşın!
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