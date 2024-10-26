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İsmail Kartal, Kendisine Benzeyen Taraftarla Buluştu: Bu Defa Görenler Pek Benzetemedi!

İsmail Kartal, Kendisine Benzeyen Taraftarla Buluştu: Bu Defa Görenler Pek Benzetemedi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.10.2024 - 16:36

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, kendisine benzerliğiyle gündem olan Fenerbahçe taraftarıyla bir araya geldi. İkiliyi yan yana görenler bu defa pek benzetemedi!

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Hatırlarsanız, Fenerbahçe tribünlerinde bir taraftar İsmail Kartal'a benzerliğiyle dikkat çekmiş ve bazı kişiler şakayla karışık, ''İsmail Kartal tribünlerde destek veriyor, helal olsun'' demişti.

Hatırlarsanız, Fenerbahçe tribünlerinde bir taraftar İsmail Kartal'a benzerliğiyle dikkat çekmiş ve bazı kişiler şakayla karışık, ''İsmail Kartal tribünlerde destek veriyor, helal olsun'' demişti.

İkili arasındaki benzerliğe şu içeriğimizde değinmiştik👇

Bu açıdan İsmail Kartal'ın adeta kopyası olan taraftar, bugün Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'la bir araya geldi.

Bu açıdan İsmail Kartal'ın adeta kopyası olan taraftar, bugün Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'la bir araya geldi.

İşte o fotoğraf👇

İşte o fotoğraf👇

Ancak bazı kullanıcılar ikiliyi hiç benzetemedi👇

Ancak bazı kullanıcılar ikiliyi hiç benzetemedi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bazıları aralarındaki boy farkından ötürü espriyle karışık yorumlar yazdı👇

Bazıları aralarındaki boy farkından ötürü espriyle karışık yorumlar yazdı👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bazıları ise kerametin yan açıda olduğunu söyledi👇

Bazıları ise kerametin yan açıda olduğunu söyledi👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Sizce İsmail Kartal ve kendisine benzerliğiyle gündem olan taraftar benziyor mu? Yorumlarda paylaşın!

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