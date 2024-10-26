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Samsunsporlu Olivier Ntcham 8 Dakikada 2 Penaltı Atışından Yararlanamadı, Kulüp Başkanını Bile Çıldırttı!

Samsunsporlu Olivier Ntcham 8 Dakikada 2 Penaltı Atışından Yararlanamadı, Kulüp Başkanını Bile Çıldırttı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
26.10.2024 - 17:25

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Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa ile Samsunspor karşılaştı. İlk yarısı 1-0 tamamlanan maçta, futbol sahalarında ender görülebilecek anlardan biri yaşandı. Samsunspor'un futbolcusu Olivier Ntcham, 8 dakikada 2 penaltı atışından yararlanamadı. O anlar Samsunspor taraftarının yanı sıra kulüp başkanına da saç baş yoldurdu!

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Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinde forma giyen Olivier Ntcham maçta kaçırdığı penaltılarla gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinde forma giyen Olivier Ntcham maçta kaçırdığı penaltılarla gündem oldu.

19. dakikada ve 27. dakikada olmak üzere iki penaltı atışından yararlanamayan Ntcham, ''Bu kadar da olmaz'' dedirtti.

19. dakikada ve 27. dakikada olmak üzere iki penaltı atışından yararlanamayan Ntcham, ''Bu kadar da olmaz'' dedirtti.

Olivier Ntcham'ın 8 dakikada kaçırdığı 2 penaltıyı şuradan izleyebilirsiniz👇

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da kaçan 2. penaltıdan sonra böyle tepki verdi👇

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