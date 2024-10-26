Samsunsporlu Olivier Ntcham 8 Dakikada 2 Penaltı Atışından Yararlanamadı, Kulüp Başkanını Bile Çıldırttı!

Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa ile Samsunspor karşılaştı. İlk yarısı 1-0 tamamlanan maçta, futbol sahalarında ender görülebilecek anlardan biri yaşandı. Samsunspor'un futbolcusu Olivier Ntcham, 8 dakikada 2 penaltı atışından yararlanamadı. O anlar Samsunspor taraftarının yanı sıra kulüp başkanına da saç baş yoldurdu!
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Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinde forma giyen Olivier Ntcham maçta kaçırdığı penaltılarla gündem oldu.
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19. dakikada ve 27. dakikada olmak üzere iki penaltı atışından yararlanamayan Ntcham, ''Bu kadar da olmaz'' dedirtti.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da kaçan 2. penaltıdan sonra böyle tepki verdi👇
Sosyal medyadan da yorumlar gecikmedi👇
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