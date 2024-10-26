Samsunsporlu Olivier Ntcham 8 Dakikada 2 Penaltı Atışından Yararlanamadı, Kulüp Başkanını Bile Çıldırttı!

Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa ile Samsunspor karşılaştı. İlk yarısı 1-0 tamamlanan maçta, futbol sahalarında ender görülebilecek anlardan biri yaşandı. Samsunspor'un futbolcusu Olivier Ntcham, 8 dakikada 2 penaltı atışından yararlanamadı. O anlar Samsunspor taraftarının yanı sıra kulüp başkanına da saç baş yoldurdu!