Göztepe Uzun Süre 10 Kişi Oynadığı Maçta Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti
Göztepe Uzun Süre 10 Kişi Oynadığı Maçta Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti
İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor on kişilik Göztepe'ye mağlup oldu. İzmir ekibi 90+1'de fişi çekti ve üç puanı hanesine yazdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göztepe, 28.dakikada on kişi kaldığı maçta tarihi bir galibiyet elde etti. İzmir ekibi üstün oynadığı futbolu on kişiyken de sürdürmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Isaac Solet'in 60.dakikada gelen golüyle Göztepe oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne çevirdi.
Simon Banza, 65.dakikada penaltıyla skoru eşitledi.
Son sözü 90+1'de Tijanic söyledi. Göztepe evinde 65 dakika on kişi oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın