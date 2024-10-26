Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Göztepe Uzun Süre 10 Kişi Oynadığı Maçta Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti

Göztepe Uzun Süre 10 Kişi Oynadığı Maçta Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 21:04

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor on kişilik Göztepe'ye mağlup oldu. İzmir ekibi 90+1'de fişi çekti ve üç puanı hanesine yazdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Göztepe, 28.dakikada on kişi kaldığı maçta tarihi bir galibiyet elde etti. İzmir ekibi üstün oynadığı futbolu on kişiyken de sürdürmeyi başardı.

Göztepe, 28.dakikada on kişi kaldığı maçta tarihi bir galibiyet elde etti. İzmir ekibi üstün oynadığı futbolu on kişiyken de sürdürmeyi başardı.

Isaac Solet'in 60.dakikada gelen golüyle Göztepe oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne çevirdi.

Isaac Solet'in 60.dakikada gelen golüyle Göztepe oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne çevirdi.

Simon Banza, 65.dakikada penaltıyla skoru eşitledi.

Simon Banza, 65.dakikada penaltıyla skoru eşitledi.

Son sözü 90+1'de Tijanic söyledi. Göztepe evinde 65 dakika on kişi oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Son sözü 90+1'de Tijanic söyledi. Göztepe evinde 65 dakika on kişi oynadığı maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
6
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın