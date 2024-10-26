Ankaragücü - Kocaelispor Maçında TUSAŞ Saldırısı ile İlgili Yapılan Koreografi Beğeni Topladı
Ankaragücü - Kocaelispor Maçında TUSAŞ Saldırısı ile İlgili Yapılan Koreografi Beğeni Topladı
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Kocaelispor başkentte Eryaman Stadı'ndan karşı karşıya geldi.
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Maraton Tribünü'nde açılan dev koreografide, milli muharip uçak "KAAN"ın görseli ve Türk bayrağı yer aldı. Koreografide, "Milli Muharip Uçak KAAN. DURDURAMAYACAKSINIZ!" yazısı dikkat çekti.
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