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Ankaragücü - Kocaelispor Maçında TUSAŞ Saldırısı ile İlgili Yapılan Koreografi Beğeni Topladı

Ankaragücü - Kocaelispor Maçında TUSAŞ Saldırısı ile İlgili Yapılan Koreografi Beğeni Topladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 20:18

Maç sırasında ev sahibi takım taraftarları, tribünde sergiledikleri koreografiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını kınayan bir tepki gösterdi.

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Kocaelispor başkentte Eryaman Stadı'ndan karşı karşıya geldi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Kocaelispor başkentte Eryaman Stadı'ndan karşı karşıya geldi.

Maraton Tribünü'nde açılan dev koreografide, milli muharip uçak "KAAN"ın görseli ve Türk bayrağı yer aldı. Koreografide, "Milli Muharip Uçak KAAN. DURDURAMAYACAKSINIZ!" yazısı dikkat çekti.

Maraton Tribünü'nde açılan dev koreografide, milli muharip uçak "KAAN"ın görseli ve Türk bayrağı yer aldı. Koreografide, "Milli Muharip Uçak KAAN. DURDURAMAYACAKSINIZ!" yazısı dikkat çekti.

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