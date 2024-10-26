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Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler'in Gitme İhtimaline Karşı Net Konuştu

Real Madrid Başkanı Perez, Arda Güler'in Gitme İhtimaline Karşı Net Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 18:48

Real Madrid'de istediği süreyi bulamayan ve Premier Lig takımlarıyla adı anılmaya başlayan Arda Güler için bir yorum da başkan Florentino Perez'den geldi.

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Arda Güler bir türlü Ancelotti'nin gözüne giremedi. Aldığı süreyi en verimli şekilde kullanan milli yıldız ne yapsa olmuyor ve kulübeden çıkamıyor.

Arda Güler bir türlü Ancelotti'nin gözüne giremedi. Aldığı süreyi en verimli şekilde kullanan milli yıldız ne yapsa olmuyor ve kulübeden çıkamıyor.

Liverpool ve Arsenal gibi takımların da artık radarında olan Arda Güler için başkan Perez net konuştu. Perez, "Pazarlık yok" dedi.

Liverpool ve Arsenal gibi takımların da artık radarında olan Arda Güler için başkan Perez net konuştu. Perez, "Pazarlık yok" dedi.

Florentino Perez, "Bizim Arda'dan ayrılmak gibi bir niyetimiz yok gitmek isterse gidebilir elbette ama onu almak isteyenlerle pazarlık yapma niyetimiz yok" dedi.

Florentino Perez, "Bizim Arda'dan ayrılmak gibi bir niyetimiz yok gitmek isterse gidebilir elbette ama onu almak isteyenlerle pazarlık yapma niyetimiz yok" dedi.

Perez'in çok şey beklediği isimlerden olan Arda Güler'in Ocak ayında adının transfer piyasasında dolaşacağı bir gerçek ama Real Madrid hiç satmaya yanaşacak gibi durmuyor.

Perez'in çok şey beklediği isimlerden olan Arda Güler'in Ocak ayında adının transfer piyasasında dolaşacağı bir gerçek ama Real Madrid hiç satmaya yanaşacak gibi durmuyor.

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