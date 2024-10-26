Didier Drogba, Türkiye'den Satın Almaya Karar Verdi
Didier Drogba, Türkiye'den Satın Almaya Karar Verdi
2013-2014 yılları arasında Galatasaray forması ile ülkemizde ses getiren Didier Drogba, Türkiye’de sürpriz bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.
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Türk futboluna yeniden katılmak isteyen Fildişi Sahilli yıldız, buradan bir kulüp satın almaya karar verdi. Hedefinde ise alt liglerde yer alan bir takım var.
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Didier Drogba, henüz bir takımla anlaşabilmiş değil ancak Okurhaber sitesinin haberine göre ülkemizin köklü takımlarından Bursaspor ile yakından ilgileniyor.
Drogba'nın, Bursaspor'un yanı sıra Altınordu ve Sakaryaspor ile de görüşmelerde bulunduğu bildirildi.
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