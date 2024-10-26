Dubai Çikolatası Çılgınlığında Son Durak, Galatasaray Lisanslı Dubai Çikolatası Oldu
Dubai Çikolatası Çılgınlığında Son Durak, Galatasaray Lisanslı Dubai Çikolatası Oldu
Türkiye'nin yeni gündemi Dubai çikolatası oldu. Uğruna kuyruklarda beklenen çikolata için yeşil sahalardan da bir ses geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dubai çikolatası da toplumu ortadan ikiye bölmüş durumda. Kimi hiç yemeyeceğini anlatırken kimileri ise uzun kuyruklar bekliyor bu çikolata için.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dubai çikolatası ile ilgili gündem soğumamışken yeşil sahalardan da bir Dubai çikolatası haberi gelmekte gecikmedi.
Galatasaray lisanslı ürünler satan Galatasaray Çikolataları, Dubai Çikolatası üretip satmaya başladı. E-Ticaret işi yapan birçok şirkette çikolatayı stoklarına aldı.
100 gramlık çikolata için istenen para ise 299 TL oldu. Bu rakam da birçok kişi tarafından hayli yüksek bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın