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Dubai Çikolatası Çılgınlığında Son Durak, Galatasaray Lisanslı Dubai Çikolatası Oldu

Dubai Çikolatası Çılgınlığında Son Durak, Galatasaray Lisanslı Dubai Çikolatası Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 22:17

Türkiye'nin yeni gündemi Dubai çikolatası oldu. Uğruna kuyruklarda beklenen çikolata için yeşil sahalardan da bir ses geldi.

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Dubai çikolatası da toplumu ortadan ikiye bölmüş durumda. Kimi hiç yemeyeceğini anlatırken kimileri ise uzun kuyruklar bekliyor bu çikolata için.

Dubai çikolatası da toplumu ortadan ikiye bölmüş durumda. Kimi hiç yemeyeceğini anlatırken kimileri ise uzun kuyruklar bekliyor bu çikolata için.

Dubai çikolatası ile ilgili gündem soğumamışken yeşil sahalardan da bir Dubai çikolatası haberi gelmekte gecikmedi.

Dubai çikolatası ile ilgili gündem soğumamışken yeşil sahalardan da bir Dubai çikolatası haberi gelmekte gecikmedi.

Galatasaray lisanslı ürünler satan Galatasaray Çikolataları, Dubai Çikolatası üretip satmaya başladı. E-Ticaret işi yapan birçok şirkette çikolatayı stoklarına aldı.

Galatasaray lisanslı ürünler satan Galatasaray Çikolataları, Dubai Çikolatası üretip satmaya başladı. E-Ticaret işi yapan birçok şirkette çikolatayı stoklarına aldı.

100 gramlık çikolata için istenen para ise 299 TL oldu. Bu rakam da birçok kişi tarafından hayli yüksek bulundu.

100 gramlık çikolata için istenen para ise 299 TL oldu. Bu rakam da birçok kişi tarafından hayli yüksek bulundu.

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