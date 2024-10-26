Arda'sız Real Madrid Evinde Barcelona Karşısında Dağıldı: 0-4
Arda'sız Real Madrid Evinde Barcelona Karşısında Dağıldı: 0-4
El Clasico'da Real Madrid evinde Barcelona karşısında dağıldı. Arda Güler'in ilk 11'de başlamadığı ve süre almadığı maçta Ancelotti'nin Madrid'i dört gol yedi.
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Real Madrid evinde dolu tribünler önünde oynadığı maçtan yine skandal bir sonuçla ayrılmayı başardı. Ancelotti için artık belki de son saatler...
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Lewandowski'nin yıldızlaştığı maçta Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi. Barcelona'nın diğer golleri Rafinha ve Yamal'dan geldi.
Barcelona. adeta şov yaparken Ancelotti'nin Arda tercihi ve oyuna müdahaleleri bir kez daha gündem oldu. Ancelotti'ye yoğun bir öfke var.
Arda Güler, El Clasico'da süre alamadan geceyi tamamladı.
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