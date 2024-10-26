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Arda'sız Real Madrid Evinde Barcelona Karşısında Dağıldı: 0-4

Arda'sız Real Madrid Evinde Barcelona Karşısında Dağıldı: 0-4

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 23:52

El Clasico'da Real Madrid evinde Barcelona karşısında dağıldı. Arda Güler'in ilk 11'de başlamadığı ve süre almadığı maçta Ancelotti'nin Madrid'i dört gol yedi.

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Real Madrid evinde dolu tribünler önünde oynadığı maçtan yine skandal bir sonuçla ayrılmayı başardı. Ancelotti için artık belki de son saatler...

Real Madrid evinde dolu tribünler önünde oynadığı maçtan yine skandal bir sonuçla ayrılmayı başardı. Ancelotti için artık belki de son saatler...

Lewandowski'nin yıldızlaştığı maçta Barcelona, Real Madrid'i 4-0 yendi. Barcelona'nın diğer golleri Rafinha ve Yamal'dan geldi.

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Arda Güler, El Clasico'da süre alamadan geceyi tamamladı.
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