Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Kadıköy'de Bodrum'u Golcüleriyle Geçti: 2-0

Fenerbahçe Kadıköy'de Bodrum'u Golcüleriyle Geçti: 2-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 21:02

Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde ağırladığı Bodrum FK'yı üstün bir futbol ve golcülerinin performansıyla geçti. Sarı lacivertliler aldıkları üç puanla zirve takibini sürdürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Süper Lig'e bu sezon çıkan Bodrum FK oldu. Fenerbahçe evinde taraftarı önünde hata yapmadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Süper Lig'e bu sezon çıkan Bodrum FK oldu. Fenerbahçe evinde taraftarı önünde hata yapmadı.

15.dakikada En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe devreyi de bu skorla önde kapattı.

15.dakikada En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe devreyi de bu skorla önde kapattı.

İkinci yarıda ise En-Nesyri'nin forvetteki partneri Dzeko ortaya çıktı. Edin Dzeko 55.dakikada attığı golle sarı lacivertlilere rahat bir nefes aldırdı.

İkinci yarıda ise En-Nesyri'nin forvetteki partneri Dzeko ortaya çıktı. Edin Dzeko 55.dakikada attığı golle sarı lacivertlilere rahat bir nefes aldırdı.

Taraftarın da performansıyla renk kattığı gecede Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti.

Taraftarın da performansıyla renk kattığı gecede Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti.

Maç öncesinde yapılan Atatürk koreografisi ise büyük beğeni topladı.

Maç öncesinde yapılan Atatürk koreografisi ise büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Manchester United maçında takım elbisesiyle beğeni toplayan Mourinho, lig maçında da bu stilini devam ettirdi.

Manchester United maçında takım elbisesiyle beğeni toplayan Mourinho, lig maçında da bu stilini devam ettirdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın