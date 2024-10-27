Fenerbahçe Kadıköy'de Bodrum'u Golcüleriyle Geçti: 2-0
Fenerbahçe Kadıköy'de Bodrum'u Golcüleriyle Geçti: 2-0
Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde ağırladığı Bodrum FK'yı üstün bir futbol ve golcülerinin performansıyla geçti. Sarı lacivertliler aldıkları üç puanla zirve takibini sürdürdü.
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Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Süper Lig'e bu sezon çıkan Bodrum FK oldu. Fenerbahçe evinde taraftarı önünde hata yapmadı.
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15.dakikada En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe devreyi de bu skorla önde kapattı.
İkinci yarıda ise En-Nesyri'nin forvetteki partneri Dzeko ortaya çıktı. Edin Dzeko 55.dakikada attığı golle sarı lacivertlilere rahat bir nefes aldırdı.
Taraftarın da performansıyla renk kattığı gecede Fenerbahçe puanını 20'ye yükseltti.
Maç öncesinde yapılan Atatürk koreografisi ise büyük beğeni topladı.
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Manchester United maçında takım elbisesiyle beğeni toplayan Mourinho, lig maçında da bu stilini devam ettirdi.
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