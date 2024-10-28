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Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Başladı

Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 09:32

Galatasaray haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor. İki takım da derbi heyecanına sosyal medyadan adım attı. İki takımın da taraftarıyla paylaştığı videolar maç saatini işaret etti.

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Olağanın aksine Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu sezon Pazartesi günü oynanıyor. Kritik maç için artık hazırlıklar tamamlandı.

Olağanın aksine Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu sezon Pazartesi günü oynanıyor. Kritik maç için artık hazırlıklar tamamlandı.

Lider Galatasaray yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Rakipleriyle puan farkını açmak isteyen Galatasaray için hedef mutlak üç puan!

Lider Galatasaray yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Rakipleriyle puan farkını açmak isteyen Galatasaray için hedef mutlak üç puan!

Beşiktaş ise Süper Kupa'da yendiği rakibine bir mağlubiyet daha yaşatmak istiyor. Lyon zaferiyle moralli Kara Kartal sahaya galibiyet için çıkacak. İki takım da sosyal medyadan taraftarlarına "hazırız" mesajı verdi.

Beşiktaş ise Süper Kupa'da yendiği rakibine bir mağlubiyet daha yaşatmak istiyor. Lyon zaferiyle moralli Kara Kartal sahaya galibiyet için çıkacak. İki takım da sosyal medyadan taraftarlarına "hazırız" mesajı verdi.

Galatasaray derbi öncesi son antrenmanından görüntüler paylaşarak maç günü paylaşımı yaptı.

Beşiktaş ise Süper Kupa'dan görüntüler paylaştığı videoda "Hazırız" dedi!

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