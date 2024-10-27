Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İsmet Taşdemir'e İmalı Teşekkür
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İsmet Taşdemir'e İmalı Teşekkür
Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı 2-0 yendiği maçın ardından Jose Mourinho'nun maç sonu röportajları gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk ile basın toplantısı süresi ve şekli için polemiğe giren Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçından sonra ilginç bir açıklama gündeme geldi. .
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Basın toplantısı uzadığı için Galatasaray maç sonunda toplanıya katılmayan Jose Mourinho, bu kez İsmet Taşdemir'e teşekkür ederek gündem oldu.
Mourinho, “Meslektaşımı tebrik ediyorum çünkü şimdiye kadar ilk defa basın toplantısını erken bitiren bir teknik direktör. O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz.” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın