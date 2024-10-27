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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İsmet Taşdemir'e İmalı Teşekkür

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan İsmet Taşdemir'e İmalı Teşekkür

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 00:24

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı 2-0 yendiği maçın ardından Jose Mourinho'nun maç sonu röportajları gündem oldu.

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Okan Buruk ile basın toplantısı süresi ve şekli için polemiğe giren Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçından sonra ilginç bir açıklama gündeme geldi. .

Okan Buruk ile basın toplantısı süresi ve şekli için polemiğe giren Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçından sonra ilginç bir açıklama gündeme geldi. .

Basın toplantısı uzadığı için Galatasaray maç sonunda toplanıya katılmayan Jose Mourinho, bu kez İsmet Taşdemir'e teşekkür ederek gündem oldu.

Basın toplantısı uzadığı için Galatasaray maç sonunda toplanıya katılmayan Jose Mourinho, bu kez İsmet Taşdemir'e teşekkür ederek gündem oldu.

Mourinho, “Meslektaşımı tebrik ediyorum çünkü şimdiye kadar ilk defa basın toplantısını erken bitiren bir teknik direktör. O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz.” dedi.

Mourinho, “Meslektaşımı tebrik ediyorum çünkü şimdiye kadar ilk defa basın toplantısını erken bitiren bir teknik direktör. O yüzden hepimiz eve erken gideceğiz.” dedi.

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