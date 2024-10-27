Yusuf Yazıcı, Olympiakos'taki İlk Maçında Çapraz Bağlarını Kopardı
Yusuf Yazıcı, Olympiakos'taki İlk Maçında Çapraz Bağlarını Kopardı
Pazar akşamı futbol fikstüründe Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız'la mutlu olurken Yusuf Yazıcı'dan gelen kötü haberle sarsıldık. Milli oyuncu sakatlık geçirdiği maçta sezonu kapattı.
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Uzun süre kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı üç hafta önce Olympiakos ile anlaşmaya varmıştı.
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Milli futbolcu takıma geç katıldığı için ilk maçına bu akşam Asteras deplasmanında çıkabildi. Yusuf, 70.dakikada oyuna girdi.
Yusuf Yazıcı, 20 dakika sonra sakatlanarak yerde kaldı. Yapılan incelemeler sonunda Yusuf'un çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.
Yusuf Yazıcı'nın ilk kez forma giydiği maçta 20.dakika sonunda geçirdiği sakatlıkla sezonu kapattığı öğrenildi.
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