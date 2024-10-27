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Kerem Aktürkoğlu Benfica'yı Sırtlamaya Devam Ediyor: 45 Dakikada 3 Gol

Kerem Aktürkoğlu Benfica'yı Sırtlamaya Devam Ediyor: 45 Dakikada 3 Gol

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 21:57

Benfica'nın evinde Rio Ave'yi ağırladığı maçta Kerem Aktürkoğlu yine tarihi bir performans sergiliyor. Benfica'yı haftalardır sırtlayan milli yıldız 45 dakikada 3 gol attı!

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Benfica'ya gidişiyle birlikte kariyerinde yeni bir dönemi başlatan Kerem her hafta kendini aşmayı sürdürüyor.

Benfica'ya gidişiyle birlikte kariyerinde yeni bir dönemi başlatan Kerem her hafta kendini aşmayı sürdürüyor.

Rio Ave karşısında Benfica için gol perdesini açan Kerem daha sonra olacaklar için adeta bize tüyo vermiş.

Rio Ave karşısında Benfica için gol perdesini açan Kerem daha sonra olacaklar için adeta bize tüyo vermiş.

45 dakikaya üç gol sığdıran milli futbolcumuz Benfica formasıyla yaptığı hattrickle Portekiz kariyerinde de yeni bir sayfa açtı.

45 dakikaya üç gol sığdıran milli futbolcumuz Benfica formasıyla yaptığı hattrickle Portekiz kariyerinde de yeni bir sayfa açtı.

Kerem'in ilk golü:

Kerem'in ikinci golü:

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Ve Hattrick'i tamamlayan 3.gol:

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