Kerem Aktürkoğlu Benfica'yı Sırtlamaya Devam Ediyor: 45 Dakikada 3 Gol
Kerem Aktürkoğlu Benfica'yı Sırtlamaya Devam Ediyor: 45 Dakikada 3 Gol
Benfica'nın evinde Rio Ave'yi ağırladığı maçta Kerem Aktürkoğlu yine tarihi bir performans sergiliyor. Benfica'yı haftalardır sırtlayan milli yıldız 45 dakikada 3 gol attı!
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Benfica'ya gidişiyle birlikte kariyerinde yeni bir dönemi başlatan Kerem her hafta kendini aşmayı sürdürüyor.
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Rio Ave karşısında Benfica için gol perdesini açan Kerem daha sonra olacaklar için adeta bize tüyo vermiş.
45 dakikaya üç gol sığdıran milli futbolcumuz Benfica formasıyla yaptığı hattrickle Portekiz kariyerinde de yeni bir sayfa açtı.
Kerem'in ilk golü:
Kerem'in ikinci golü:
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Ve Hattrick'i tamamlayan 3.gol:
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