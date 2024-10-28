Galatasaray ve Beşiktaş 357. Randevuya Çıkıyor
Galatasaray ve Beşiktaş 357. Randevuya Çıkıyor
Galatasaray ve Beşiktaş bir asrı aşan rekabette 357.kez karşı karşıya gelecek. Ezeli ve ebedi rakiplerin bu gece oynayacağı maç ligdeki yarışı da yakından ilgilendiriyor.
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Lider Galatasaray, takipçisi Beşiktaş ile bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak tarihi derbi için her şey hazır!
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Geride kalan 356 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü var. Sarı kırmızılılar 127 kez sahadan galibiyetle ayrılırken siyah beyazlılar 115 kez galibiyet sevinci yaşadı. 114 maç ise berabere bitti.
356 maçlık periyotta gol sayılarında ise yakınlık söz konusu. Galatasaray 496 gol kaydederken Beşiktaş 469 kez ağları havalandırdı.
Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Beşiktaş ise maç eksiğiyle 6 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 3. sırada yer alıyor.
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İki takım arasında oynanan son resmi maçta Beşiktaş rakibini 5-0 yenerek Süper Kupa'yı almıştı. Ligdeki son iki maçı ise Galatasaray kazandı.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Osimhen, Icardi
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa, Joao Mario, Semih, Immobile
Dev derbide düdük ise Arda Kardeşler'de olacak. beIN Sports ekranlarında yayınalanacak maçın başlama saati 20.00 olacak.
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