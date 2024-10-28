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Galatasaray , Beşiktaş
Galatasaray ve Beşiktaş 357. Randevuya Çıkıyor

Galatasaray ve Beşiktaş 357. Randevuya Çıkıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 11:53

Galatasaray ve Beşiktaş bir asrı aşan rekabette 357.kez karşı karşıya gelecek. Ezeli ve ebedi rakiplerin bu gece oynayacağı maç ligdeki yarışı da yakından ilgilendiriyor.

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Lider Galatasaray, takipçisi Beşiktaş ile bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak tarihi derbi için her şey hazır!

Lider Galatasaray, takipçisi Beşiktaş ile bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak tarihi derbi için her şey hazır!

Geride kalan 356 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü var. Sarı kırmızılılar 127 kez sahadan galibiyetle ayrılırken siyah beyazlılar 115 kez galibiyet sevinci yaşadı. 114 maç ise berabere bitti.

Geride kalan 356 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü var. Sarı kırmızılılar 127 kez sahadan galibiyetle ayrılırken siyah beyazlılar 115 kez galibiyet sevinci yaşadı. 114 maç ise berabere bitti.

356 maçlık periyotta gol sayılarında ise yakınlık söz konusu. Galatasaray 496 gol kaydederken Beşiktaş 469 kez ağları havalandırdı.

356 maçlık periyotta gol sayılarında ise yakınlık söz konusu. Galatasaray 496 gol kaydederken Beşiktaş 469 kez ağları havalandırdı.

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Beşiktaş ise maç eksiğiyle 6 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise maç eksiğiyle 6 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 3. sırada yer alıyor.
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İki takım arasında oynanan son resmi maçta Beşiktaş rakibini 5-0 yenerek Süper Kupa'yı almıştı. Ligdeki son iki maçı ise Galatasaray kazandı.

İki takım arasında oynanan son resmi maçta Beşiktaş rakibini 5-0 yenerek Süper Kupa'yı almıştı. Ligdeki son iki maçı ise Galatasaray kazandı.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Osimhen, Icardi

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Osimhen, Icardi

Eksikler:

Jakobs - Sakat

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa, Joao Mario, Semih, Immobile

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa, Joao Mario, Semih, Immobile

Eksikler:

Mert Günok - Şüpheli

Paulista - Şüpheli

Rashica - Şüpheli

Necip Uysal - Sakat

Chamberlain - Sakat

Dev derbide düdük ise Arda Kardeşler'de olacak. beIN Sports ekranlarında yayınalanacak maçın başlama saati 20.00 olacak.

Dev derbide düdük ise Arda Kardeşler'de olacak. beIN Sports ekranlarında yayınalanacak maçın başlama saati 20.00 olacak.

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