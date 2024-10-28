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İtalyanlar Kenan Yıldız'ın Performansını Şehir Efsanesi Olan Başlıkla Kutladı

İtalyanlar Kenan Yıldız'ın Performansını Şehir Efsanesi Olan Başlıkla Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.10.2024 - 12:38

Inter karşısında 4-2 geride olan takımını attığı golle 4-4 beraberliğe taşıyan Kenan Yıldız, İtalyan basının manşetlerini süslüyor. Tuttosport ise bildiğimiz bir manşetle çıktı.

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Inter'in 4-2 önde olduğu maçta 62.dakikada oyuna giren Kenan Yıldız maçın kaderini tamamen değiştirerek iki gol attı ve bir puanı kazandırdı.

Inter'in 4-2 önde olduğu maçta 62.dakikada oyuna giren Kenan Yıldız maçın kaderini tamamen değiştirerek iki gol attı ve bir puanı kazandırdı.

Kenan Yıldız için Tuttosport, Galatasaray'ın UEFA Kupası dönemlerini hatırlatan bir başlık attı. Son dönemlerde sosyal medya "goygoyu" haline gelen başlığın sahibi artık Kenan!

Kenan Yıldız için Tuttosport, Galatasaray'ın UEFA Kupası dönemlerini hatırlatan bir başlık attı. Son dönemlerde sosyal medya "goygoyu" haline gelen başlığın sahibi artık Kenan!

Tuttosport'un "Annecim Türkler" kapağı İtalya'da da büyük yankı uyandırdı. Kenan'ın performansına gazetede geniş yer verildi.

Tuttosport'un "Annecim Türkler" kapağı İtalya'da da büyük yankı uyandırdı. Kenan'ın performansına gazetede geniş yer verildi.

Del Piero'nun 10 numarasını giyerek Juventus için önemini gösteren Kenan Yıldız skora yaptığı katkılarla da 10 numaranın ağırlığını taşımaya başladı.

Del Piero'nun 10 numarasını giyerek Juventus için önemini gösteren Kenan Yıldız skora yaptığı katkılarla da 10 numaranın ağırlığını taşımaya başladı.

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