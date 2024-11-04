11 Soruda ABD Seçimlerini Takip Etme Rehberi
11 Soruda ABD Seçimlerini Takip Etme Rehberi
ABD Seçimleri dünya siyasetindeki en önemli ve en belirleyici olaylardan. Uzun yıllardır demokrat ve cumhuriyetçi adayların düellosu haline gelen seçimlerin sonuçları sadece ABD'nin iç politikası değil; iklim politikalarından savunma sanayine, piyasalardan emtia fiyatlarına kadar her şeyi etkiliyor. 5 Kasım'da büyük bir kısmı sandık başına gidecek olan ABD'deki farklı seçim sistemini sık sorulan soruları yanıtlayarak açıklayalım.
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1. Büyük yarış kimler arasında?
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2. Delege nedir?
3. Ülke çapında çok fazla oy almak neden işe yaramıyor?
4. ABD seçim sistemi nasıl işliyor?
5. Seçiciler Kurulu nedir?
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6. Delegeler ne işe yarıyor?
7. Salıncak eyaletler neden önemli?
8. Oylar nasıl kullanılıyor?
9. Çokça duyduğumuz posta oyları nedir?
10. Seçimler neden salı günü yapılıyor?
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11. Seçimi kim kazanır?
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