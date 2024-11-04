11 Soruda ABD Seçimlerini Takip Etme Rehberi

ABD seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığını pek çok kişi biliyor. Ancak seçimlerin kasımın ilk sayısında yapılması 1845 yılına dayanıyor. Kurulduğunda büyük bir tarım toplumu olan ABD'de kasım ayı hasatın bittiği ve havanın da nispeten ılıman olduğu kasım ayı seçim için ideal bulunmuş. Pazar günü kilise ve ibadet günü olduğu için seçilmemiş, çarşamba ve pazartesi ise çiftçilerin ürünlerini pazar yerlerine götürdüğü gün olduğu için tercih edilmemişti. Bu yüzden 1845'ten beri salı seçimleri gelenek haline geldi.