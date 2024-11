LinkedIn'deki Manas Destanını Aratmayan İş İlanı Sinirlerinizi Fena Bozacak

Şartlar şu şekilde👇

— Canva ve Tasarım Uygulamasına hakim,

— Adobe programlarına (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere) hakim,

— CapCut, Captions ve Video Kurgu Uygulamalarına hakim,

— Araştırmayı seven ve yenilikleri takip ederek Kurumsal ve Kreatif içerik fikirleri bulan,

— Yaratıcı yönü güçlü, yeni içerikler üretebilen,

— Sosyal medyada rakipleri ve sosyal medya hesaplarımızı analiz eden,

— Sosyal medya platformlarını ve algoritmalarını iyi bilen,

— Süreç takibi yapabilen,

— Planlama ve organizasyon becerisine sahip,

— Aylık ve 14 günlük planlar oluşturup sosyal medya paylaşımlarını yapabilecek,

— Sosyal medya hesaplarının büyümesi konusunda 14 günlük raporlar hazırlayabilen,

— Word, Google Docs, Google E-Tablolar, Google Slaytlar vb. uygulamalara hakim,

— Fotoğraf - Video çekimleri yapabilen,

— Çekim/Prodüksiyon ekibini yönetebilecek ve planlama yapabilecek,

— İletişim becerisi yüksek,

— Türkçe dili bilgisi kurallarına hakim,

— İngilizce bilen,

— Çözüm odaklı,

— Sunum becerisi olan,

— Instagram, Meta, Youtube, Linkedin, Google Benim İşletmem, Tiktok, Snapchat, X, Threads uygulamalarına hakim,

— Ekip çalışmasına yatkın,

— Anlık ve acil durumlarda paylaşım içeriği hazırlayabilecek,

— İş birliği için ilgili adaylar bulabilen,

— Hedeflediğimiz alanlarda paylaşımların ön plana çıkmasını sağlayabilecek,

— Web sitemize sosyal medyadan ziyaretçi akışını sağlayabilecek,

— Sosyal medya hesaplarını aktif hale getirebilecek ve etkileşimi artıracak,

— Sosyal medya yorumlarını ve mesajları takip edebilecek

— İş & Süreç Takibi yapabilen

— Sorumluluk Sahibi

— İşini Seven

— Raporlamada deneyimli

— Anlık Yazışma yapabilen

— Hızlı Çözüm Üretebilen

— Detaylara Dikkat Eden

— Rakip Analizi ve Strateji konularına hakim

Tercihen İngilizce Bilen…