LinkedIn'deki Manas Destanını Aratmayan İş İlanı Sinirlerinizi Fena Bozacak
LinkedIn'deki Manas Destanını Aratmayan İş İlanı Sinirlerinizi Fena Bozacak
Milyonlarca kullanıcıya sahip LinkedIn platformunda birbirinden absürd iş ilanlarıyla karşılaşmak mümkün. Fakat geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir ilan görenlerin sinirlerini bozdu. Neredeyse her meslek kolunda ait deneyim ve bilgi istenen ilan, Manas Destanı ile aynı uzunlukta desek, abartmayız!
İşte detaylar!
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Sizler de takdir edersiniz ki günümüz şartlarında iş bulmak bi' hayli zor. İşverenlerin zaman zaman işe alacağı kişilerde aradığı ütopik özellikler yeni bir kariyer başlangıcındaki ilk engel galine gelebiliyor.
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Fakat bir işverenin LinkedIn üzerinden verdiği iş ilanında istediği şartlar görenlerin sinirlerini hoplattı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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