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LinkedIn'deki Manas Destanını Aratmayan İş İlanı Sinirlerinizi Fena Bozacak

LinkedIn'deki Manas Destanını Aratmayan İş İlanı Sinirlerinizi Fena Bozacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 21:17

Milyonlarca kullanıcıya sahip LinkedIn platformunda birbirinden absürd iş ilanlarıyla karşılaşmak mümkün. Fakat geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir ilan görenlerin sinirlerini bozdu. Neredeyse her meslek kolunda ait deneyim ve bilgi istenen ilan, Manas Destanı ile aynı uzunlukta desek, abartmayız!

İşte detaylar!

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Sizler de takdir edersiniz ki günümüz şartlarında iş bulmak bi' hayli zor. İşverenlerin zaman zaman işe alacağı kişilerde aradığı ütopik özellikler yeni bir kariyer başlangıcındaki ilk engel galine gelebiliyor.

Fakat bir işverenin LinkedIn üzerinden verdiği iş ilanında istediği şartlar görenlerin sinirlerini hoplattı.

Fakat bir işverenin LinkedIn üzerinden verdiği iş ilanında istediği şartlar görenlerin sinirlerini hoplattı.

Şartlar şu şekilde👇

— Canva ve Tasarım Uygulamasına hakim,

— Adobe programlarına (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere) hakim,

— CapCut, Captions ve Video Kurgu Uygulamalarına hakim,

— Araştırmayı seven ve yenilikleri takip ederek Kurumsal ve Kreatif içerik fikirleri bulan,

— Yaratıcı yönü güçlü, yeni içerikler üretebilen,

— Sosyal medyada rakipleri ve sosyal medya hesaplarımızı analiz eden,

— Sosyal medya platformlarını ve algoritmalarını iyi bilen,

— Süreç takibi yapabilen,

— Planlama ve organizasyon becerisine sahip,

— Aylık ve 14 günlük planlar oluşturup sosyal medya paylaşımlarını yapabilecek,

— Sosyal medya hesaplarının büyümesi konusunda 14 günlük raporlar hazırlayabilen,

— Word, Google Docs, Google E-Tablolar, Google Slaytlar vb. uygulamalara hakim,

— Fotoğraf - Video çekimleri yapabilen,

— Çekim/Prodüksiyon ekibini yönetebilecek ve planlama yapabilecek,

— İletişim becerisi yüksek,

— Türkçe dili bilgisi kurallarına hakim,

— İngilizce bilen,

— Çözüm odaklı,

— Sunum becerisi olan,

— Instagram, Meta, Youtube, Linkedin, Google Benim İşletmem, Tiktok, Snapchat, X, Threads uygulamalarına hakim,

— Ekip çalışmasına yatkın,

— Anlık ve acil durumlarda paylaşım içeriği hazırlayabilecek,

— İş birliği için ilgili adaylar bulabilen,

— Hedeflediğimiz alanlarda paylaşımların ön plana çıkmasını sağlayabilecek,

— Web sitemize sosyal medyadan ziyaretçi akışını sağlayabilecek,

— Sosyal medya hesaplarını aktif hale getirebilecek ve etkileşimi artıracak,

— Sosyal medya yorumlarını ve mesajları takip edebilecek

— İş & Süreç Takibi yapabilen

— Sorumluluk Sahibi

— İşini Seven

— Raporlamada deneyimli

— Anlık Yazışma yapabilen

— Hızlı Çözüm Üretebilen

— Detaylara Dikkat Eden

— Rakip Analizi ve Strateji konularına hakim

Tercihen İngilizce Bilen…

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