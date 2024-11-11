Hapisteki Sevgilisiyle Evlenmeyi Kafasına Koyan Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Hapisteki Sevgilisiyle Evlenmeyi Kafasına Koyan Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Zaman zaman uzun ilişkilerde yaşanan bazı durumlar aşkımızı sekteye uğratabilir. Fakat ne demişler, aşk engel tanımaz! İngiltere'de bir kadın, aşkını parmaklıklar ardında yaşamaya karar verdi. Zamanında suç duyurusu olduğu için sevgilisiyle birlikteliğini kesen kadın, yıllar sonra onunla evlenmek için kolları sıvadı. Her şey bir kenara, kadının kafasını meşgul eden tek bir konu vardı, o da düğünün nerede olacağı... Hayatında aldığı o radikal karar sonrası dumur eden açıklamalarda bulunan kadının o ilginç hikayesine buyrun beraber bakalım👇
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Sizler de takdir edersiniz ki aşk engel tanımaz. Seven kişi, her durumda çabalar ve mutluluğu için var gücünü ortaya koyar..
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Bronwyn isimli kadın da aslında bu durumun timsali desek abartmayız. Kendisi, "kader mahkumu" olan sevgilisiyle evlenmeye karar verdi.
Müebbet hapis cezası alan sevgilisini çok sevdiğini ama hapishanede evlenirken hangi gelinliği giyeceğine karar veremediğini dile getiriyor.
Sevgilisi Justin'in hapisten ne zaman çıkacağını bilmeyen kadın, düğüne neredeyse 6 ila 7 bin euro harcamış. Bu da günümüz kuruyla 200 bin TL ediyor.
“Müebbet hapis cezası almış bir adamla evleniyorum. Cezaevinde gelinliğimi giyip giyemeyeceğimi bilmiyorum. Balayımı parmaklıklar ardında geçireceğim. Aldığım bazı yorumlar oldukça nefret dolu. İnsanlar bana utanç verici olduğumu ve yardım almam gerektiğini söylüyor. Ruhsal sorunlarım olduğunu söylüyorlar.”
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2003 yılında ortak arkadaşlar sayesinde tanışan çift, Justin'in hapise girmesiyle hazin bir sonla karşılaşıyor. Akabinde Justin'in yıllarca kadını ikna etmesiyle hapishanede evlenmeye karar veriyorlar.
Kadın, "özgür olmadıklarını" söyleyerek hapishanede düğün yapmanın son derece "bunaltıcı" olduğunu söylüyor. Ona göre tek sorun buymuş.
“Bununla ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum. Beni ikna etti, ben de kabul ettim. Hakkında suç duyurusunda bulunulmuş biriyle çıkmak gibi bir niyetim yoktu, henüz 18 yaşındaydım. Sürekli aradı, aradı, aradı ve artık pes ettim.
“Kalbimi kazanması yaklaşık altı ay sürdü ve anında ona aşık oldum. Birbirimizi çok fazla görmedik ve sonunda iletişimi kaybettik. Yıllar sonra şöyle düşündüm: 'Acaba Justin ne yapıyor? İçinde bulunduğum bu ilişki berbat. Yeniden bağlantı kurduktan iki hafta sonra nişanlandık. Bir düğün kayıt defterimiz var, hediyeler almaya başladık.”
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