Hapisteki Sevgilisiyle Evlenmeyi Kafasına Koyan Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Zaman zaman uzun ilişkilerde yaşanan bazı durumlar aşkımızı sekteye uğratabilir. Fakat ne demişler, aşk engel tanımaz! İngiltere'de bir kadın, aşkını parmaklıklar ardında yaşamaya karar verdi. Zamanında suç duyurusu olduğu için sevgilisiyle birlikteliğini kesen kadın, yıllar sonra onunla evlenmek için kolları sıvadı. Her şey bir kenara, kadının kafasını meşgul eden tek bir konu vardı, o da düğünün nerede olacağı... Hayatında aldığı o radikal karar sonrası dumur eden açıklamalarda bulunan kadının o ilginç hikayesine buyrun beraber bakalım👇