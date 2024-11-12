13 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Polonyalı Yönetmen Roman Polanski'nin Serbest Kalması İçin İmza Veren Ünlüler
13 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Polonyalı Yönetmen Roman Polanski'nin Serbest Kalması İçin İmza Veren Ünlüler
1973 yılında 13 yaşındaki bir kızı istismar ederek ABD'yi terk eden Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. 2025 yılında tekrardan hakim karşısına çıkması beklenen yönetmen artık yargılanmayacak. Ünlü yönetmenin tutuklanması ise camiada büyük ses getirmiş, akabinde de serbest bırakılması için imzalar toplanmıştı. İmza atan ünlülerin listesi ise geçtiğimiz günlerde tekrardan gündem oldu. Dünya çapında birçok oyuncu ve yönetmenin bu listede olduğu öğrenildi.
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Polonyalı yönetmen Roman Polanski, 1973'te 13 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel istismar suçlamasını kabul etmesinin ardından ABD'den kaçarak Fransa'ya sığınmıştı.
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2009'da Polanski, İsviçre'nin Zürih kentinde ABD'deki yakalama emriyle tutuklandığında, ünlü isimler tarafından geniş bir destek gördü.
2015 yılında ise Polonya'ya geri giden yönetmen, ABD'ye iade edilmemişti. İsviçre de zamanında buna benzer bir karar almıştı.
Bernard-Henri Lévy ve yapımcı Harvey Weinstein gibi isimlerin öncülüğünde birçok yönetmen, oyuncu ve sanatçı, Polanski’nin serbest bırakılması için bir dilekçeye imza atmıştı.
Dilekçede, "Fransa, Avrupa, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki film yapımcıları bu karardan dolayı şaşkınlık içinde… Polis tarafından, çağdaş sinemanın en büyük yönetmenlerinden birine yapılan bir saygı duruşunun bu şekilde kullanılması onlar için kabul edilemez." ifadeleri yer almıştı.
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2023 yılında açılan bu dava, geçtiğimiz haftalarda düştü. 2025 yılında tekrardan hakim karşısına çıkması beklenen yönetmen tekrardan yargılanmayacak.
Kadın, 2017'de Allred ile yaptığı bir basın toplantısında Robin M. olarak tanıtılmış ve iddia edilen olayın meydana geldiği tarihte 16 yaşında olduğunu söylemiş.
Polanski ayrıca yakın zamanda Paris'te, 16 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden aktör Charlotte Lewis'ten bir iftira davasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Peki bu dilekçeyi hangi ünlüler imzaladı? IndieWire'ın yayınladığı liste şu şekilde👇
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