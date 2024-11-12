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13 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Polonyalı Yönetmen Roman Polanski'nin Serbest Kalması İçin İmza Veren Ünlüler

13 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Polonyalı Yönetmen Roman Polanski'nin Serbest Kalması İçin İmza Veren Ünlüler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 18:13

1973 yılında 13 yaşındaki bir kızı istismar ederek ABD'yi terk eden Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. 2025 yılında tekrardan hakim karşısına çıkması beklenen yönetmen artık yargılanmayacak. Ünlü yönetmenin tutuklanması ise camiada büyük ses getirmiş, akabinde de serbest bırakılması için imzalar toplanmıştı. İmza atan ünlülerin listesi ise geçtiğimiz günlerde tekrardan gündem oldu. Dünya çapında birçok oyuncu ve yönetmenin bu listede olduğu öğrenildi.

Kaynak: IndieWire, Variety

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Polonyalı yönetmen Roman Polanski, 1973'te 13 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel istismar suçlamasını kabul etmesinin ardından ABD'den kaçarak Fransa'ya sığınmıştı.

Polonyalı yönetmen Roman Polanski, 1973'te 13 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel istismar suçlamasını kabul etmesinin ardından ABD'den kaçarak Fransa'ya sığınmıştı.

2009'da Polanski, İsviçre'nin Zürih kentinde ABD'deki yakalama emriyle tutuklandığında, ünlü isimler tarafından geniş bir destek gördü.

2009'da Polanski, İsviçre'nin Zürih kentinde ABD'deki yakalama emriyle tutuklandığında, ünlü isimler tarafından geniş bir destek gördü.

2015 yılında ise Polonya'ya geri giden yönetmen, ABD'ye iade edilmemişti. İsviçre de zamanında buna benzer bir karar almıştı.

2015 yılında ise Polonya'ya geri giden yönetmen, ABD'ye iade edilmemişti. İsviçre de zamanında buna benzer bir karar almıştı.

Bernard-Henri Lévy ve yapımcı Harvey Weinstein gibi isimlerin öncülüğünde birçok yönetmen, oyuncu ve sanatçı, Polanski’nin serbest bırakılması için bir dilekçeye imza atmıştı.

Bernard-Henri Lévy ve yapımcı Harvey Weinstein gibi isimlerin öncülüğünde birçok yönetmen, oyuncu ve sanatçı, Polanski’nin serbest bırakılması için bir dilekçeye imza atmıştı.

Dilekçede, "Fransa, Avrupa, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki film yapımcıları bu karardan dolayı şaşkınlık içinde… Polis tarafından, çağdaş sinemanın en büyük yönetmenlerinden birine yapılan bir saygı duruşunun bu şekilde kullanılması onlar için kabul edilemez." ifadeleri yer almıştı.

Dilekçede, "Fransa, Avrupa, ABD ve dünyanın dört bir yanındaki film yapımcıları bu karardan dolayı şaşkınlık içinde… Polis tarafından, çağdaş sinemanın en büyük yönetmenlerinden birine yapılan bir saygı duruşunun bu şekilde kullanılması onlar için kabul edilemez." ifadeleri yer almıştı.
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2023 yılında açılan bu dava, geçtiğimiz haftalarda düştü. 2025 yılında tekrardan hakim karşısına çıkması beklenen yönetmen tekrardan yargılanmayacak.

2023 yılında açılan bu dava, geçtiğimiz haftalarda düştü. 2025 yılında tekrardan hakim karşısına çıkması beklenen yönetmen tekrardan yargılanmayacak.

Kadın, 2017'de Allred ile yaptığı bir basın toplantısında Robin M. olarak tanıtılmış ve iddia edilen olayın meydana geldiği tarihte 16 yaşında olduğunu söylemiş.

Kadın, 2017'de Allred ile yaptığı bir basın toplantısında Robin M. olarak tanıtılmış ve iddia edilen olayın meydana geldiği tarihte 16 yaşında olduğunu söylemiş.

Polanski, avukatı aracılığıyla iddiayı reddetmiş ve o dönemde yaptığı açıklamada şunları söylemişti: 'Polanski, davadaki iddiaları şiddetle reddediyor ve bu davanın mahkemelerde görülmesinin doğru olduğuna inanıyor.'

Polanski ayrıca yakın zamanda Paris'te, 16 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden aktör Charlotte Lewis'ten bir iftira davasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Polanski ayrıca yakın zamanda Paris'te, 16 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden aktör Charlotte Lewis'ten bir iftira davasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Polanski, 2019'da Fransız dergisi Paris Match'e verdiği bir röportajda, Lewis'in iddiasını 'iğrenç bir yalan' olarak nitelendirip Lewis'in kendisine iftira davası açmasına neden olmuştu. Akabinde Polanski, Mayıs ayında suçlamalardan beraat etmişti.

İstismara dair detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Peki bu dilekçeyi hangi ünlüler imzaladı? IndieWire'ın yayınladığı liste şu şekilde👇

Peki bu dilekçeyi hangi ünlüler imzaladı? IndieWire'ın yayınladığı liste şu şekilde👇

  • Fatih Akin

  • Stephane Allagnon

  • Woody Allen

  • Pedro Almodovar

  • Wes Anderson

  • Jean-Jacques Annaud

  • Alexandre Arcady

  • Fanny Ardant

  • Asia Argento

  • Darren Aronofsky

  • Olivier Assayas

  • Alexander Astruc

  • Gabriel Auer

  • Luc Barnier

  • Christophe Barratier

  • Xavier Beauvois

  • Liria Begeja

  • Gilles Behat

  • Jean-Jacques Beineix

  • Marco Bellochio

  • Monica Bellucci

  • Djamel Bennecib

  • Giuseppe Bertolucci

  • Patrick Bouchitey

  • Paul Boujenah

  • Jacques Bral

  • Patrick Braoudé

  • Andre Buytaers

  • Christian Carion

  • Henning Carlsen

  • Jean-Michel Carre

  • Patrice Chereau

  • Elie Chouraqui

  • Souleymane Cisse

  • Alain Corneau

  • Jerome Cornuau

  • Miguel Courtois

  • Dominique Crevecoeur

  • Alfonso Cuaron

  • Luc et Jean-Pierre Dardenne

  • Jonathan Demme

  • Alexandre Desplat

  • Rosalinde et Michel Deville

  • Georges Dybman

  • Jacques Fansten

  • Joël Farges

  • Gianluca Farinelli

  • Jacques Fansten

  • Etienne Faure

  • Michel Ferry

  • Scott Foundas

  • Stephen Frears

  • Thierry Fremaux

  • Sam Gabarski

  • René Gainville

  • Tony Gatlif

  • Costa Gavras

  • Jean-Marc Ghanassia

  • Terry Gilliam

  • Christian Gion

  • Marc Guidoni

  • Buck Henry

  • David Heyman

  • Laurent Heynemann

  • Robert Hossein

  • Jean-Loup Hubert

  • Alejandro Gonzalez Inarritu

  • Gilles Jacob

  • Just Jaeckin

  • Alain Jessua

  • Pierre Jolivet

  • Kent Jones

  • Roger Kahane,

  • Nelly Kaplan

  • Wong Kar Waï

  • Ladislas Kijno

  • Harmony Korine

  • Jan Kounen

  • Diane Kurys

  • Emir Kusturica

  • John Landis

  • Claude Lanzmann

  • André Larquié

  • Vinciane Lecocq

  • Patrice Leconte

  • Claude Lelouch

  • Gérard Lenne

  • David Lynch

  • Michael Mann

  • François Margolin

  • Jean-Pierre Marois

  • Tonie Marshall

  • Mario Martone

  • Nicolas Mauvernay

  • Radu Mihaileanu

  • Claude Miller

  • Mario Monicelli

  • Jeanne Moreau

  • Sandra Nicolier

  • Michel Ocelot

  • Alexander Payne

  • Richard Pena

  • Michele Placido

  • Philippe Radault

  • Jean-Paul Rappeneau

  • Raphael Rebibo

  • Yasmina Reza

  • Jacques Richard

  • Laurence Roulet

  • Walter Salles

  • Jean-Paul Salomé

  • Marc Sandberg

  • Jerry Schatzberg

  • Julian Schnabel

  • Barbet Schroeder

  • Ettore Scola

  • Martin Scorcese

  • Charlotte Silvera

  • Abderrahmane Sissako

  • Paolo Sorrentino

  • Guillaume Stirn

  • Tilda Swinton

  • Jean-Charles Tacchella

  • Radovan Tadic

  • Danis Tanovic

  • Bertrand Tavernier

  • Cécile Telerman

  • Alain Terzian

  • Pascal Thomas

  • Giuseppe Tornatore

  • Serge Toubiana

  • Nadine Trintignant

  • Tom Tykwer

  • Alexandre Tylski

  • Betrand Van Effenterre

  • Wim Wenders

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