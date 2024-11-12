13 Yaşındaki Kızı İstismar Eden Polonyalı Yönetmen Roman Polanski'nin Serbest Kalması İçin İmza Veren Ünlüler

1973 yılında 13 yaşındaki bir kızı istismar ederek ABD'yi terk eden Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. 2025 yılında tekrardan hakim karşısına çıkması beklenen yönetmen artık yargılanmayacak. Ünlü yönetmenin tutuklanması ise camiada büyük ses getirmiş, akabinde de serbest bırakılması için imzalar toplanmıştı. İmza atan ünlülerin listesi ise geçtiğimiz günlerde tekrardan gündem oldu. Dünya çapında birçok oyuncu ve yönetmenin bu listede olduğu öğrenildi.

Kaynak: IndieWire, Variety