Kirli Çamaşırlar Ortaya Döküldü: L-Gante'ye Aşık Olan Wanda Nara Meğer Icardi'yi 3 Yıldır Aldatıyormuş!

“Wanda bana insanlarla ilgilendiğimi ve onunla ilgilenmediğimi, çok fazla bilgiye sahip olduğumu söyledi. Bakalım... evet, vermemeyi tercih ettiğim pek çok bilgiye sahibim ve ona kendisiyle ilgili bilgilere de sahip olduğumu ve vermemeyi tercih ettiğimi söyledim. Ve bunu ona kanıtladım. Ne olduğunu söylemeyeceğim, bir ad ve soyadla size gelen pek çok şey var” diyerek devam etti.