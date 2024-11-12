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Kirli Çamaşırlar Ortaya Döküldü: L-Gante'ye Aşık Olan Wanda Nara Meğer Icardi'yi 3 Yıldır Aldatıyormuş!

Kirli Çamaşırlar Ortaya Döküldü: L-Gante'ye Aşık Olan Wanda Nara Meğer Icardi'yi 3 Yıldır Aldatıyormuş!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.11.2024 - 17:39

Galatasaray'ın kıymetlisi Mauro Icardi ve 'sonunda' yollarını ayırdığı Wanda Nara ile olan kaos dolu ilişkisi gündemden düşmek bilmiyor. Her geçen gün yeni bir skandalın patlak verdiği olayda ortalık bir kez daha karıştı. Arjantinli yazar ve sunucu Yanina Latorre, Wanda'nın büyük sırrını açıkladı. Buna göre, Wanda Nara şu sıralar aşk yaşadığı L-Gante'yle üç yıldır aşk yaşıyormuş.

Yani bahtsız Icardi 3 yıldır aldatılıyormuş...

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Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de magazin gündeminde kendilerine yer bulan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 'Ayrılacaklar mı yoksa barışacaklar mı?' ikilemiyle beynimizi yaktı biliyorsunuz.

Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de magazin gündeminde kendilerine yer bulan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 'Ayrılacaklar mı yoksa barışacaklar mı?' ikilemiyle beynimizi yaktı biliyorsunuz.

Wanda ve Icardi'nin skandallarla dolu ilişkisi, son olarak Wanda'nın L-Gante'ye olan aşkını ilan etmesiyle son buldu. (En azından şimdilik öyle)

Wanda ve Icardi'nin skandallarla dolu ilişkisi, son olarak Wanda'nın L-Gante'ye olan aşkını ilan etmesiyle son buldu. (En azından şimdilik öyle)

Wanda'nın Arjantinli rapçi ile 2022 yılında yasak bir aşk yaşamıştı, hatta klibinde oynadığı L-Gante'yle epey samimi pozlar vermişti. Ancak Icardi bu aldatmayı affetmişti. Pek çoğumuza da 'Pişman olmuş mudur?' diye düşündürtmüştü.

Wanda'nın Arjantinli rapçi ile 2022 yılında yasak bir aşk yaşamıştı, hatta klibinde oynadığı L-Gante'yle epey samimi pozlar vermişti. Ancak Icardi bu aldatmayı affetmişti. Pek çoğumuza da 'Pişman olmuş mudur?' diye düşündürtmüştü.

Malum kendisi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açtığı canlı yayında yine ve yeniden L-Gante'yle öpüşüp boşanma haberlerini doğrulamıştı.

Malum kendisi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açtığı canlı yayında yine ve yeniden L-Gante'yle öpüşüp boşanma haberlerini doğrulamıştı.

Wanda'ya güveni kalmayan Icardi'nin çocukları için DNA testi istemesi de 'beklenen son' olarak yorumlandı.

Bunun üzerine alyansını bir kez daha çıkaran Icardi'ye destek günden güne büyürken Galatasaray camiası da eski yengelerine her fırsatta yüklendi.

Bunun üzerine alyansını bir kez daha çıkaran Icardi'ye destek günden güne büyürken Galatasaray camiası da eski yengelerine her fırsatta yüklendi.

L-Gante ve Wanda Nara da sarı-kırmızılı camiayı kızdırmak için elinden geleni yaptı adeta:

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Her geçen gün yeni bir skandalın patlak verdiği olayda bir sır daha ortaya çıktı. Arjantinli yazar ve sunucu Yanina Latorre büyük bombayı patlattı.

Her geçen gün yeni bir skandalın patlak verdiği olayda bir sır daha ortaya çıktı. Arjantinli yazar ve sunucu Yanina Latorre büyük bombayı patlattı.

“Wanda bana insanlarla ilgilendiğimi ve onunla ilgilenmediğimi, çok fazla bilgiye sahip olduğumu söyledi. Bakalım... evet, vermemeyi tercih ettiğim pek çok bilgiye sahibim ve ona kendisiyle ilgili bilgilere de sahip olduğumu ve vermemeyi tercih ettiğimi söyledim. Ve bunu ona kanıtladım. Ne olduğunu söylemeyeceğim, bir ad ve soyadla size gelen pek çok şey var” diyerek devam etti.

Çiftin 2022 yılında Paris'te yeniden bir araya geldiklerini söyleyen Latorre, "Wanda Nara dün bana L-Gante ile 3 yıldır birlikte olduklarını itiraf etti" açıklamasında bulundu.

Çiftin 2022 yılında Paris'te yeniden bir araya geldiklerini söyleyen Latorre, "Wanda Nara dün bana L-Gante ile 3 yıldır birlikte olduklarını itiraf etti" açıklamasında bulundu.

Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:

Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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