Kirli Çamaşırlar Ortaya Döküldü: L-Gante'ye Aşık Olan Wanda Nara Meğer Icardi'yi 3 Yıldır Aldatıyormuş!
Kirli Çamaşırlar Ortaya Döküldü: L-Gante'ye Aşık Olan Wanda Nara Meğer Icardi'yi 3 Yıldır Aldatıyormuş!
Galatasaray'ın kıymetlisi Mauro Icardi ve 'sonunda' yollarını ayırdığı Wanda Nara ile olan kaos dolu ilişkisi gündemden düşmek bilmiyor. Her geçen gün yeni bir skandalın patlak verdiği olayda ortalık bir kez daha karıştı. Arjantinli yazar ve sunucu Yanina Latorre, Wanda'nın büyük sırrını açıkladı. Buna göre, Wanda Nara şu sıralar aşk yaşadığı L-Gante'yle üç yıldır aşk yaşıyormuş.
Yani bahtsız Icardi 3 yıldır aldatılıyormuş...
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Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de magazin gündeminde kendilerine yer bulan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 'Ayrılacaklar mı yoksa barışacaklar mı?' ikilemiyle beynimizi yaktı biliyorsunuz.
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Wanda ve Icardi'nin skandallarla dolu ilişkisi, son olarak Wanda'nın L-Gante'ye olan aşkını ilan etmesiyle son buldu. (En azından şimdilik öyle)
Wanda'nın Arjantinli rapçi ile 2022 yılında yasak bir aşk yaşamıştı, hatta klibinde oynadığı L-Gante'yle epey samimi pozlar vermişti. Ancak Icardi bu aldatmayı affetmişti. Pek çoğumuza da 'Pişman olmuş mudur?' diye düşündürtmüştü.
Malum kendisi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan açtığı canlı yayında yine ve yeniden L-Gante'yle öpüşüp boşanma haberlerini doğrulamıştı.
Bunun üzerine alyansını bir kez daha çıkaran Icardi'ye destek günden güne büyürken Galatasaray camiası da eski yengelerine her fırsatta yüklendi.
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Her geçen gün yeni bir skandalın patlak verdiği olayda bir sır daha ortaya çıktı. Arjantinli yazar ve sunucu Yanina Latorre büyük bombayı patlattı.
Çiftin 2022 yılında Paris'te yeniden bir araya geldiklerini söyleyen Latorre, "Wanda Nara dün bana L-Gante ile 3 yıldır birlikte olduklarını itiraf etti" açıklamasında bulundu.
Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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