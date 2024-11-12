Nazlı ve Hande'ye Elti Oluyor: Körkütük Aşık Faruk Sabancı Gelin Adayı Esra Bilgiç'i Ailesiyle Tanıştırdı
Nazlı ve Hande'ye Elti Oluyor: Körkütük Aşık Faruk Sabancı Gelin Adayı Esra Bilgiç'i Ailesiyle Tanıştırdı
Geçtiğimiz ay bir restoran çıkışında görüntülenen Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'nın aşkı resmi olarak belgelenmişti. Kameraları her gördüklerinde gülücükler saçan çiftin mutlulukları gözlerinden okunur hale geldi. Magazinin taze çifti hakkında 'evlilik' konusu da aldı başını yürüdü. Tam da bu konu üzerinde yeni bir gelişme yaşandı. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Faruk Sabancı, biricik aşkı Esra'yı ilk kez ailesiyle tanıştırdı.
Kaynak: Takvim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı 'Halime Hatun' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Esra Bilgiç, son olarak rol aldığı Atatürk ve Zamanın Kapıları filmleriyle büyük beğeni toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günden güne yükselen kariyeri ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu özellikle son dönemlerde aşk hayatıyla gündemde malumunuz.
Ünlü güzel, Arzu Sabancı'nın oğulları Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan DJ Faruk Sabancı'ya günlünü kaptırmıştı. İlk olarak Çengelköy'deki bir restoran çıkışı görüntülenen Bilgiç'in gülümseyişi dikkatlerden hiç kaçmamıştı.
Ağustos ayında aşklarını duyuran ünlü ikili kısa sürede de magazin gündemine oturdu elbette. Esra ve Furkan çifti hakkındaki 'evlilik' soruları kısa sürede gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde görüntülendikleri gibi evlilik sorularının yöneltildiği ikili "Daha çok erken arkadaşlar" diyerek soruları bir nebze geçiştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Popüler çiftimiz önceki gün de alışveriş yaparken kameralara poz vermeyi ihmal etmedi. Konuşmak istemeyen ikili hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; körkütük aşık olduğu konuşulan Faruk Sabancı, sevgilisi Esra'yı ilk kez ailesiyle tanıştırmış.
Sabancı ailesi tarafından çok sevildiği ve bu tanışma faslından epey mutlu oldukları da öne sürüldü. Bu iddialarla birlikte Esra Bilgiç'in aileye gelin gireceği dedikodusu daha da alevlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın