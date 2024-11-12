Nazlı ve Hande'ye Elti Oluyor: Körkütük Aşık Faruk Sabancı Gelin Adayı Esra Bilgiç'i Ailesiyle Tanıştırdı

Geçtiğimiz ay bir restoran çıkışında görüntülenen Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'nın aşkı resmi olarak belgelenmişti. Kameraları her gördüklerinde gülücükler saçan çiftin mutlulukları gözlerinden okunur hale geldi. Magazinin taze çifti hakkında 'evlilik' konusu da aldı başını yürüdü. Tam da bu konu üzerinde yeni bir gelişme yaşandı. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Faruk Sabancı, biricik aşkı Esra'yı ilk kez ailesiyle tanıştırdı.

Kaynak: Takvim