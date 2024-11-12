Harper's Bazaar Gecesinde Ödüle Layık Görülen Meryem Uzerli Ders Niteliğinde Bir Konuşma Yaptı!

Önceki akşam Harper's Bazaar Türkiye tarafından düzenlenen 'Women of the Year Adwards' töreni kısa sürede gündem oldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede ödüller sahiplerini buldu. Geceye güzelliğiyle damga vuran Meryem Uzerli de 'Women Empowerment Award' ödülüne layık görüldü. Sempatik oyuncu ders niteliğinde bir ödül konuşması yaparak kelimenin tam anlamıyla ayakta alkışlandı.