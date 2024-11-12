Harper's Bazaar Gecesinde Ödüle Layık Görülen Meryem Uzerli Ders Niteliğinde Bir Konuşma Yaptı!
Harper's Bazaar Gecesinde Ödüle Layık Görülen Meryem Uzerli Ders Niteliğinde Bir Konuşma Yaptı!
Önceki akşam Harper's Bazaar Türkiye tarafından düzenlenen 'Women of the Year Adwards' töreni kısa sürede gündem oldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede ödüller sahiplerini buldu. Geceye güzelliğiyle damga vuran Meryem Uzerli de 'Women Empowerment Award' ödülüne layık görüldü. Sempatik oyuncu ders niteliğinde bir ödül konuşması yaparak kelimenin tam anlamıyla ayakta alkışlandı.
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Harper's Bazaar tarafından düzenlenen 'Women of the Year Awards' (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye’de 2. kez sahiplerine kavuştu.
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Gecede ödül alan isimlerden bir tanesi de gönüllere 'Hürrem Sultan' olarak kazınan Meryem Uzerli oldu.
2024 yılına damga vuran bordo rengi uzun bir elbiseyle törene katılan ünlü oyuncunun kombini büyük beğeni topladı.
Duru güzelliği ve şıklığıyla törene damgasını vuran Meryem Uzerli gecede Women Empowerment Award'ın sahibi oldu.
Uzerli'nin gecede ön plana çıkmasındaki tek neden kombini de olmadı. Ödül konuşması için kürsüye çıkan Meryem Uzerli, son dönemlerde kadınların ve kız çocukların başına gelen korkunç olaylara değinmeden geçmedi.
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Lara ve Lily Koi isimli iki dünya tatlısı kızı olan Uzerli, "Sadece kızınızı koruyamayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin. Bu çok önemli bir şey. Fokus çok kadınlarda. Neden? Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada kadınlar şiddet görüyorlar. Kadınlar şiddet gördükten sonra, başka kadınlara da şiddet uyguluyorsunuz. Ben gördüm ki; kaç ay içinde genç oyunculara 'Sen neden konuşmuyorsun, neden daha çok bir şey yapmıyorsun?' diyorsunuz" diyerek devam etti.
"Siz adamlar olarak neredesiniz?" diye sonra Meryem Uzerli "Sağlıklı, maskülen adamlara ihtiyacımız var. Bu sağlıklı, maskülen adamlar, bir taşın altında ya da ağacın arkasında artık saklanmasınlar. Lütfen ön ön plana çıksınlar. Bütün adamlar bir kadından çıktı. Lütfen artık siz de ses verin" sözleriyle alkış topladı.
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