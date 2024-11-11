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Harper's Bazaar Ödül Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Harper's Bazaar Ödül Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.11.2024 - 01:47

Harper's Bazaar Türkiye her sene olduğu gibi bu sene de 'Women of the Year Adwards' töreniyle gündem oldu. Özel gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Birçok ünlü ismin boy gösterdiği gecede ödüller sahiplerini buldu. Kimin ne ödül aldığı merak edildi elbette ancak çok daha ön planda olan bir konu vardı: 'Kim ne giymiş?' Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.

Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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Hande Erçel:

Hande Erçel:

Su Burcu Yazgı Coşkun:

Su Burcu Yazgı Coşkun:

Dolunay Soysert:

Dolunay Soysert:

Deren Talu:

Deren Talu:

Dila Tarkan:

Dila Tarkan:
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Meryem Uzerli:

Meryem Uzerli:

Burcu Esmersoy:

Burcu Esmersoy:

Sedef Avcı:

Sedef Avcı:

Demet Akbağ & Sedef İybar:

Demet Akbağ & Sedef İybar:

Yasemin Kay Allen:

Yasemin Kay Allen:
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Birce Akalay & Hakan Kurtaş:

Birce Akalay & Hakan Kurtaş:

Barış Arduç:

Barış Arduç:

Begüm Kütük & Erdil Yaşaroğlu:

Begüm Kütük & Erdil Yaşaroğlu:

Elif Çapçı:

Elif Çapçı:

Jülide Ateş:

Jülide Ateş:
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Raisa ve Vanessa Sason & Ceylan Çapa:

Raisa ve Vanessa Sason & Ceylan Çapa:

Pınar Tezcan:

Pınar Tezcan:

Cihan Nacar:

Cihan Nacar:

Zeynep Sönmez:

Zeynep Sönmez:

Dilek Hanif:

Dilek Hanif:
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Eda Gürkaynak:

Eda Gürkaynak:

Rüya Büyüktetik:

Rüya Büyüktetik:

Begüm Khan & Serdar Gülgün:

Begüm Khan & Serdar Gülgün:

Yasemin Ögün:

Yasemin Ögün:

Jessica Stam:

Jessica Stam:
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Josephine Skriver:

Josephine Skriver:

Gülen Yelmen:

Gülen Yelmen:

Alican Emiroğlu & Yasemin Gebeş & Jonathan Crook:

Alican Emiroğlu & Yasemin Gebeş & Jonathan Crook:

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