Harper's Bazaar Ödül Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Harper's Bazaar Ödül Töreninin En Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Harper's Bazaar Türkiye her sene olduğu gibi bu sene de 'Women of the Year Adwards' töreniyle gündem oldu. Özel gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Birçok ünlü ismin boy gösterdiği gecede ödüller sahiplerini buldu. Kimin ne ödül aldığı merak edildi elbette ancak çok daha ön planda olan bir konu vardı: 'Kim ne giymiş?' Şıklık yarışının yaşandığı ödül töreninin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz.
Hazırsanız, işte başlıyoruz!
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Hande Erçel:
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Su Burcu Yazgı Coşkun:
Dolunay Soysert:
Deren Talu:
Dila Tarkan:
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Meryem Uzerli:
Burcu Esmersoy:
Sedef Avcı:
Demet Akbağ & Sedef İybar:
Yasemin Kay Allen:
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Birce Akalay & Hakan Kurtaş:
Barış Arduç:
Begüm Kütük & Erdil Yaşaroğlu:
Elif Çapçı:
Jülide Ateş:
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Raisa ve Vanessa Sason & Ceylan Çapa:
Pınar Tezcan:
Cihan Nacar:
Zeynep Sönmez:
Dilek Hanif:
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Eda Gürkaynak:
Rüya Büyüktetik:
Begüm Khan & Serdar Gülgün:
Yasemin Ögün:
Jessica Stam:
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Josephine Skriver:
Gülen Yelmen:
Alican Emiroğlu & Yasemin Gebeş & Jonathan Crook:
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