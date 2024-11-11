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Tehdit mi? Metin Cantimur'dan 'Kemik' Krizini Patlatan 40 Yıllık Eski Dostu İbrahim Tatlıses'e İfşa Gibi Tepki

Tehdit mi? Metin Cantimur'dan 'Kemik' Krizini Patlatan 40 Yıllık Eski Dostu İbrahim Tatlıses'e İfşa Gibi Tepki

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.11.2024 - 01:17

Son dönemde çeşitli olaylardan dolayı gündemden düşmek bilmeyen İbrahim Tatlıses yine ve yeniden manşetlere damga vurdu. Ünlü türkücünün 'Kirvem' dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur'la arasında büyük bir kriz patlak verdi. Tatlıses 'Beslediğim köpeklerin...' diyerek yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. O sözlerin Metin Cantimur'a yönelik olduğu iddiası ortalığı fena karıştırdı. Kaosların çıkmasıyla sessizliğini bozan Cantimur'un ifşa gibi açıklamaları da kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.

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Özel hayatındaki krizler yüzünden sürekli gündeme oturan İbrahim Tatlıses uzun süredir oğlu Ahmet ve kızı Dilan'la yaşadığı olaylarla ön plandaydı.

Özel hayatındaki krizler yüzünden sürekli gündeme oturan İbrahim Tatlıses uzun süredir oğlu Ahmet ve kızı Dilan'la yaşadığı olaylarla ön plandaydı.

Her açıklamasıyla magazin gündeminde ayrı bir tartışmanın fitilini ateşleyen ünlü türkücü bu kez de 40 yıllık dostuyla fena gerildi.

Her açıklamasıyla magazin gündeminde ayrı bir tartışmanın fitilini ateşleyen ünlü türkücü bu kez de 40 yıllık dostuyla fena gerildi.

Tatlıses, Instagram hesabı üzerinden "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladı" ifadelerinin yer aldığı paylaşımla dikkat çekti.

Tatlıses, Instagram hesabı üzerinden "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladı" ifadelerinin yer aldığı paylaşımla dikkat çekti.

Pek çok kişi ateş püsküren sözlerin kime yönelik olduğunu düşünürken, gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. Kemik polemiğinin diğer ucundaki kişinin İbrahim Tatlıses "Kirvem" dediği Metin Cantimur olduğu öğrenildi.

Pek çok kişi ateş püsküren sözlerin kime yönelik olduğunu düşünürken, gerçekler kısa sürede ortaya çıktı. Kemik polemiğinin diğer ucundaki kişinin İbrahim Tatlıses "Kirvem" dediği Metin Cantimur olduğu öğrenildi.

Cantimur 40 senelik dostunun söz konusu paylaşımı sonrası ilk sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden "Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun" diyerek bozdu.

Cantimur 40 senelik dostunun söz konusu paylaşımı sonrası ilk sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden "Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun" diyerek bozdu.
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Bu açıklamayla yetinmeyen Cantimur bir magazin programının canlı yayınına bağlanarak “Pandora’nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab ve Almanya sırrını açıklarım……” sözleriyle ağızları bir karış açık bıraktı.

Bu açıklamayla yetinmeyen Cantimur bir magazin programının canlı yayınına bağlanarak “Pandora’nın kutusunu açtırma, bakıcısı Tuğçe ile imam nikahı kıydığını, Reza Zarrab ve Almanya sırrını açıklarım……” sözleriyle ağızları bir karış açık bıraktı.

"Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikahı yapmış" diyerek bomba üstüne bomba patlattı.

"Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim. Herkesle imam nikahı yapmış" diyerek bomba üstüne bomba patlattı.

Eski dostu yeni husumetlisi dostunun açıklamalarından sonra Tatlıses, canlı yayına mesaj gönderip "O kadına kurban olsunlar. Donunu bile yıkadı" diyerek cevap verdi.

Eski dostu yeni husumetlisi dostunun açıklamalarından sonra Tatlıses, canlı yayına mesaj gönderip "O kadına kurban olsunlar. Donunu bile yıkadı" diyerek cevap verdi.

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gur.ebrar34

İbo Reza ile beraber oldu dese şaşırmam :)) Bu sanat camiası dedikleri pis çukurun bütün pisliği gün yüz yüzüne çıktıkça bu sektörün ne kadar iğrenç olduğun... Devamını Gör