Tehdit mi? Metin Cantimur'dan 'Kemik' Krizini Patlatan 40 Yıllık Eski Dostu İbrahim Tatlıses'e İfşa Gibi Tepki

Son dönemde çeşitli olaylardan dolayı gündemden düşmek bilmeyen İbrahim Tatlıses yine ve yeniden manşetlere damga vurdu. Ünlü türkücünün 'Kirvem' dediği 40 yıllık dostu Metin Cantimur'la arasında büyük bir kriz patlak verdi. Tatlıses 'Beslediğim köpeklerin...' diyerek yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. O sözlerin Metin Cantimur'a yönelik olduğu iddiası ortalığı fena karıştırdı. Kaosların çıkmasıyla sessizliğini bozan Cantimur'un ifşa gibi açıklamaları da kısa sürede gündeme bomba gibi düştü.