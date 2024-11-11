onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Hıçkırarak Ağlıyorum": Şükrü Özyıldız'ın Biricik Aşkı Sibil Çetinkaya Kaynar Suyla Feci Şekilde Yandı!

"Hıçkırarak Ağlıyorum": Şükrü Özyıldız'ın Biricik Aşkı Sibil Çetinkaya Kaynar Suyla Feci Şekilde Yandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.11.2024 - 23:26

Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya bu kez sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyanın popüler ismi kaynar suyla feci şekilde yandığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan fenomen yaşananlarını anbean anlatırken içimizi de acıttı. Son durumu hakkında bilgi veren Çetinkaya 'Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum' sözleriyle sevenlerini epey üzdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemlerin en popüler fenomenleri dediğimizde akıllara gelen ilk isimlerden biri de şüphesiz ki Sibil Çetinkaya'dır.

Son dönemlerin en popüler fenomenleri dediğimizde akıllara gelen ilk isimlerden biri de şüphesiz ki Sibil Çetinkaya'dır.

Ünlü fenomen gönlünü 'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi' gibi pek çok dizide rol alan Şükrü Özyıldız'a kaptırmıştı.

Ünlü fenomen gönlünü 'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi' gibi pek çok dizide rol alan Şükrü Özyıldız'a kaptırmıştı.

Aşklarıyla 2023 yılına adeta damga vuran çift ilk zamanlar birbirlerinin sadece uzuvlarını paylaşmış ancak birliktelikleri ayyuka çıkınca gülücükler saçarak pozlar vermeye başlamıştı.

Aşklarıyla 2023 yılına adeta damga vuran çift ilk zamanlar birbirlerinin sadece uzuvlarını paylaşmış ancak birliktelikleri ayyuka çıkınca gülücükler saçarak pozlar vermeye başlamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Sibil Çetinkaya bu kez yüzleri güldüren türden paylaşımlar yerine talihsiz bir kaza yüzünden gündeme oturdu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Sibil Çetinkaya bu kez yüzleri güldüren türden paylaşımlar yerine talihsiz bir kaza yüzünden gündeme oturdu.

Instagram'dan paylaştığı hikayede yaşanan korkunç olayı ''Maalesef korkunç pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağı kadar çayın bacak, kasık ve kasık içi bölgeme tamamen dökülmesiyle korkunç bir acı içindeyim sabahtan beri" diyerek açıkladı.

Instagram'dan paylaştığı hikayede yaşanan korkunç olayı ''Maalesef korkunç pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağı kadar çayın bacak, kasık ve kasık içi bölgeme tamamen dökülmesiyle korkunç bir acı içindeyim sabahtan beri" diyerek açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Görüntüyü kötü olmamanız adına paylaşmayacağım ama saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum acıdan. İz kalmaması için elimden geleni yapıyorum allah beterinden korusun kaza diyelim. Şu an çok daha iyiyim"

"Görüntüyü kötü olmamanız adına paylaşmayacağım ama saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum acıdan. İz kalmaması için elimden geleni yapıyorum allah beterinden korusun kaza diyelim. Şu an çok daha iyiyim"

“İzi de bıraktım acısı geçsin yeterdeyim. Çünkü afedersiniz tuvaletimi yapamayacak bir durum oldu, su topladı bölge bölge. Sabah Atina'ya gelmiş bulundum. Bugün de pazar burada doktor aramaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınıza pek yazamıyorum şu an daha da iyi hissedince haberlerim."

“İzi de bıraktım acısı geçsin yeterdeyim. Çünkü afedersiniz tuvaletimi yapamayacak bir durum oldu, su topladı bölge bölge. Sabah Atina'ya gelmiş bulundum. Bugün de pazar burada doktor aramaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınıza pek yazamıyorum şu an daha da iyi hissedince haberlerim."

Başına gelen acı dolu olayla sevenlerini bir hayli üzen Sibil Çetinkaya, bugün yaptığı paylaşımla son durumu açıklayıp "Yaralar daha iyi düne göre. Korkunç bir gün geçirdim dün bugün çok daha iyiyim" ifadelerini kullandı.

Başına gelen acı dolu olayla sevenlerini bir hayli üzen Sibil Çetinkaya, bugün yaptığı paylaşımla son durumu açıklayıp "Yaralar daha iyi düne göre. Korkunç bir gün geçirdim dün bugün çok daha iyiyim" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
6
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın