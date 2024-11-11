"Hıçkırarak Ağlıyorum": Şükrü Özyıldız'ın Biricik Aşkı Sibil Çetinkaya Kaynar Suyla Feci Şekilde Yandı!

Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya bu kez sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyanın popüler ismi kaynar suyla feci şekilde yandığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan fenomen yaşananlarını anbean anlatırken içimizi de acıttı. Son durumu hakkında bilgi veren Çetinkaya 'Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum' sözleriyle sevenlerini epey üzdü.