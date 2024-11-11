"Hıçkırarak Ağlıyorum": Şükrü Özyıldız'ın Biricik Aşkı Sibil Çetinkaya Kaynar Suyla Feci Şekilde Yandı!
"Hıçkırarak Ağlıyorum": Şükrü Özyıldız'ın Biricik Aşkı Sibil Çetinkaya Kaynar Suyla Feci Şekilde Yandı!
Bir süredir Şükrü Özyıldız'la yaşadığı aşkla gündemde olan Sibil Çetinkaya bu kez sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Sosyal medyanın popüler ismi kaynar suyla feci şekilde yandığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan fenomen yaşananlarını anbean anlatırken içimizi de acıttı. Son durumu hakkında bilgi veren Çetinkaya 'Saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum' sözleriyle sevenlerini epey üzdü.
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Son dönemlerin en popüler fenomenleri dediğimizde akıllara gelen ilk isimlerden biri de şüphesiz ki Sibil Çetinkaya'dır.
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Ünlü fenomen gönlünü 'Ekşi Elmalar', 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Şeref Meselesi' gibi pek çok dizide rol alan Şükrü Özyıldız'a kaptırmıştı.
Aşklarıyla 2023 yılına adeta damga vuran çift ilk zamanlar birbirlerinin sadece uzuvlarını paylaşmış ancak birliktelikleri ayyuka çıkınca gülücükler saçarak pozlar vermeye başlamıştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Sibil Çetinkaya bu kez yüzleri güldüren türden paylaşımlar yerine talihsiz bir kaza yüzünden gündeme oturdu.
Instagram'dan paylaştığı hikayede yaşanan korkunç olayı ''Maalesef korkunç pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağı kadar çayın bacak, kasık ve kasık içi bölgeme tamamen dökülmesiyle korkunç bir acı içindeyim sabahtan beri" diyerek açıkladı.
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"Görüntüyü kötü olmamanız adına paylaşmayacağım ama saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum acıdan. İz kalmaması için elimden geleni yapıyorum allah beterinden korusun kaza diyelim. Şu an çok daha iyiyim"
“İzi de bıraktım acısı geçsin yeterdeyim. Çünkü afedersiniz tuvaletimi yapamayacak bir durum oldu, su topladı bölge bölge. Sabah Atina'ya gelmiş bulundum. Bugün de pazar burada doktor aramaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınıza pek yazamıyorum şu an daha da iyi hissedince haberlerim."
Başına gelen acı dolu olayla sevenlerini bir hayli üzen Sibil Çetinkaya, bugün yaptığı paylaşımla son durumu açıklayıp "Yaralar daha iyi düne göre. Korkunç bir gün geçirdim dün bugün çok daha iyiyim" ifadelerini kullandı.
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