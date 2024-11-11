Yeni Gelin'in 'Şirin'iydi: Feride Hilal Akın'ın Son Halini Görünce Eski Halini Hatırlayamayacaksınız!
Yeni Gelin'in 'Şirin'iydi: Feride Hilal Akın'ın Son Halini Görünce Eski Halini Hatırlayamayacaksınız!
Hem müzik hem de televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Feride Hilal Akın'ı tanıyanlarınız vardır. Sosyal medyada da epey popüler olan Akın bu kez kariyeriyle değil değişimiyle gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının son yıllardaki gözle görülür değişimi zaten zaman zaman dikkat çekiyordu. Ancak bu sefer kendisinin eski halinden eser kalmadı desek yeridir. Hadi gelin, Feride Hilal Akın'ın son halini birlikte görelim...
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Feride Hilal Akın, İlyas Yalçıntaş ve Enbe Orkestrası isimlerle birbirinden başarılı düetlere imza atarak adını geniş kitlelere duyurmuş genç yeteneklerden biri.
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Farklı ses rengiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Akın, 2010'da Tan Taşçı'nın seslendirdiği ''Bilir mi?'' isimli şarkısına yaptığı coverla da büyük beğeni kazanmıştı.
Küçük yaşlardan beri müzik dünyasında olup başarılı işlere imza atarak pek çok parçasıyla müzik listelerinin de popüler şarkıcılarından oldu.
Şarkıcılığıyla gözleri üzerinde toplamasından bir süre sonra oyunculuğa da adım atmıştı. Kendisini ilk olarak bir dönem Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde 'Şirin' karakteriyle izlemiştik.
Ardından birkaç yapımda daha rol alan Feride Hilal Akın, müzik kariyerindeki yükselişini sürdürürken değimiyle de öne çıkmaya başladı.
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Kendisi kumrallığa veda ederek turuncu saçlarıyla görenlerin beğenisini kazandı.
Konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcının kendine has tarzı sıkça konuşulmaya başladı.
Son olarak "MATRIX432HZ" adlı parçasıyla gündeme damga vuran Akın bu kez yine değiştirdiği tarzıyla öne çıktı.
Ünlü şarkıcı ikonik saç renginden vazgeçerek yeniden kumral olma yoluna girdi. Bu haliyle gönülleri fethetti kendisi.
Saç rengini değiştirip bir takım estetik işlemleriyle bambaşka birine dönüşen Feride Hilal Akın'ı görenler tanımaktan güçlük çekti.
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Ünlü şarkıcı Akın'ın son halini görenler yorum yapmadan da edemedi. Kimileri çok beğenirken kimileri de "Ne gerek vardı?" dedi.
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