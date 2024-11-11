Yeni Gelin'in 'Şirin'iydi: Feride Hilal Akın'ın Son Halini Görünce Eski Halini Hatırlayamayacaksınız!

Hem müzik hem de televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Feride Hilal Akın'ı tanıyanlarınız vardır. Sosyal medyada da epey popüler olan Akın bu kez kariyeriyle değil değişimiyle gündeme oturdu. Ünlü şarkıcının son yıllardaki gözle görülür değişimi zaten zaman zaman dikkat çekiyordu. Ancak bu sefer kendisinin eski halinden eser kalmadı desek yeridir. Hadi gelin, Feride Hilal Akın'ın son halini birlikte görelim...