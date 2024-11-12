Bambaşka Biri: Azeri Kızı Günel Sadece İki Estetik İşlem Yaptırdığını Söyleyince Dile Düşmekten Kurtulamadı!

90'lı yılların sonlarında İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'yı hatırlayanlarınız vardır. O dönemden sonra zaman zaman kariyeriyle gündeme gelmişti. Ancak kendisi daha çok değişimiyle ön plana çıkmıştı. Hakkında estetik iddialarının kol gezdiği Günel ilk kez açıklama yaptı. Sadece iki bölge dışında estetiği olmadığını söyleyen Azeri kızı Günel'in açıklamasına yorum yağdı elbette.