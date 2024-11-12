Bambaşka Biri: Azeri Kızı Günel Sadece İki Estetik İşlem Yaptırdığını Söyleyince Dile Düşmekten Kurtulamadı!
Bambaşka Biri: Azeri Kızı Günel Sadece İki Estetik İşlem Yaptırdığını Söyleyince Dile Düşmekten Kurtulamadı!
90'lı yılların sonlarında İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'yı hatırlayanlarınız vardır. O dönemden sonra zaman zaman kariyeriyle gündeme gelmişti. Ancak kendisi daha çok değişimiyle ön plana çıkmıştı. Hakkında estetik iddialarının kol gezdiği Günel ilk kez açıklama yaptı. Sadece iki bölge dışında estetiği olmadığını söyleyen Azeri kızı Günel'in açıklamasına yorum yağdı elbette.
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Günel Zeynelova henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş ve 90'ların başında söylediği 'Oy Didem' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
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İlk kez ekranlarda izlediğimiz Azeri kızı Günel, o dönemden sonra da uzunca bir süre daha İbo'nun yanında şarkılar söylemişti.
Şarkıcılık kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Günel'in işinden çok zaman içindeki değişimiyle öne çıktığını söylemek yanlış olmaz.
Yıllar içerisinde adeta bambaşka birine dönüşen Günel'in eski halinden kelimenin tam anlamıyla eser kalmadı.
"Her zaman baba olarak yanımda destek oluyor. Ona vefa borcum var” dediği İbrahim Tatlıses'le zaman zaman poz vermeyi ihmal etmiyor.
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Kaçamak TV'ye açıklamalarda bulunan Azeri kızının bu kez estetik işlemlerine değindi.
45 kilo olduğunu söyleyip "45'ten aşağısı zaten hastalık" ifadesini kullanan şarkıcı Günel "Ben kendime bakıyorum, bir kadının kendine bakması gerekiyor" dedi.
Azeri şarkıcı Günel sadece burnu ve dudağında estetik işlem olduğunu kalan hiçbir yerden bir operasyon geçirmediğini söyledi. Hatta pek çok kişinin buna inanmadığını belirten Günel, bu durumu da umursamadığının altını çizdi.
Tabi sosyal medya kullanıcıları Azeri kızı Günel'in sadece iki estetik işlem yaptırdığına pek de inanmadı.
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