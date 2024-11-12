Ersin Korkut'tan Ünlülerin Başını Yakan 'Yasa Dışı Bahis' Reklamı Hakkında Açıklama Geldi!

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olmak üzere pek çok ünlü ismin başını yakan 'yasa dışı bahis' operasyonunda dikkat çeken bir diğer isim Ersin Korkut oldu. Bir yasa dışı bahis sitesinin canlı yayında reklam yapıp kumar oynadığı görüntüleri çıkan Korkut kısa sürede gündeme oturdu. Canlı yayındaki sözleriyle pek çok kişi de kızdıran ünlü oyuncu ilk kez sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Korkut, 'cezai ve hukuki başvurularda bulunacağım' dedi.