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Ersin Korkut'tan Ünlülerin Başını Yakan 'Yasa Dışı Bahis' Reklamı Hakkında Açıklama Geldi!

Ersin Korkut'tan Ünlülerin Başını Yakan 'Yasa Dışı Bahis' Reklamı Hakkında Açıklama Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
12.11.2024 - 15:15

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olmak üzere pek çok ünlü ismin başını yakan 'yasa dışı bahis' operasyonunda dikkat çeken bir diğer isim Ersin Korkut oldu. Bir yasa dışı bahis sitesinin canlı yayında reklam yapıp kumar oynadığı görüntüleri çıkan Korkut kısa sürede gündeme oturdu. Canlı yayındaki sözleriyle pek çok kişi de kızdıran ünlü oyuncu ilk kez sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Korkut, 'cezai ve hukuki başvurularda bulunacağım' dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçu soruşturması gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçu soruşturması gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya fenomenleri ve Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi bazı ünlülerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliği açıklanmıştı.

Sosyal medya fenomenleri ve Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi bazı ünlülerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliği açıklanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 16 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da vardı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 16 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenler arasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç da vardı.

Hareketli gündem devam ederken yeni gelişmeler arka arkaya geldi. Önce Serdar Ortaç,

ardından da Mehmet Ali Erbil ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Ardından tüm gözler, sosyal medyada yasa dışı bahse teşvikte bulunduğu bir videosunun yayılmasının ardından Ersin Korkut'a çevrildi.

Ardından tüm gözler, sosyal medyada yasa dışı bahse teşvikte bulunduğu bir videosunun yayılmasının ardından Ersin Korkut'a çevrildi.

Yanındaki kişiyle keyfinin epey yerinde olduğu görülen Korkut'un, insanların bu oyunla evinin yıkıldığını söyleyip dalga geçmesi epey gündem oldu.

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Yaşananların ardından sosyal medyadan avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla açıklama yapan Ersin Korkut, videonun kendi izni olmadan sanal ortamda yayıldığının altını çizdirdi.

Yaşananların ardından sosyal medyadan avukatı Bişar Abdi Alınak aracılığıyla açıklama yapan Ersin Korkut, videonun kendi izni olmadan sanal ortamda yayıldığının altını çizdirdi.

"Açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

"Açık ve kesin yargı kararına rağmen, müvekkilimizi hedef göstererek toplumu ve yargı mercilerini yanıltan, etkileşim kazanma hedefi ile yürütülen karalamalara dahil olan yayın kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarına karşı gerekli cezai ve hukuki başvurularda bulunacağımızı, konu üzerinden yaratılmaya çalışılan izlenime itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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