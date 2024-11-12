Bir Dönem Aleyna Tilki ile Çalışan DJ Birand Akatak Geçirdiği Trafik Kazası Sonucunda Hayatını Kaybetti!

Bir dönem Aleyna Tilki ile çalışan ünlü DJ Birand Akatak 1 Kasım günü TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişelerinde meydana gelen kazada yaralanmıştı. Akatak'ın arkadaşının kullandığı araç yüksek hız nedeniyle yoldan çıkmış ve beton direğine çarpmış, 31 yaşındaki ünlü DJ hastaneye kaldırılmıştı. Birand Akatak, 10 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.