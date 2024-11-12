Bir Dönem Aleyna Tilki ile Çalışan DJ Birand Akatak Geçirdiği Trafik Kazası Sonucunda Hayatını Kaybetti!
Bir Dönem Aleyna Tilki ile Çalışan DJ Birand Akatak Geçirdiği Trafik Kazası Sonucunda Hayatını Kaybetti!
Bir dönem Aleyna Tilki ile çalışan ünlü DJ Birand Akatak 1 Kasım günü TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişelerinde meydana gelen kazada yaralanmıştı. Akatak'ın arkadaşının kullandığı araç yüksek hız nedeniyle yoldan çıkmış ve beton direğine çarpmış, 31 yaşındaki ünlü DJ hastaneye kaldırılmıştı. Birand Akatak, 10 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
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Sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan ünlü DJ Birand Akatak, bir dönem Aleyna Tilki'nin "Ayrı Gitme" şarkısına yaptığı remix ile geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.
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Ünlü DJ 1 Kasım günü Kapadoya'da TEM Otoyolu Havsa ilçesi gişelerinde meydana gelen kazada arkadaşının kullandığı aracın yüksek hız nedeniyle yoldan çıkıp beton direğe çarpması sonucunda ağır yaralanmıştı.
Yaşanan kazada Doğukan İçem ve Ferit Azad Çölçınar hayatını kaybederken 31 yaşındaki Birand Akatak hastaneye kaldırılmıştı.
İzmirli ünlü DJ tüm müdahalelere rağmen 10 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Akatak'ın vefat haberini arkadaşı Semih Çalışır, "Aslanımızı, evladımızı Birand Akatak'ı kaybettik. Sözün bittiği yer derler ya ordayız! Başımız sağolsun" açıklamaları ile duyurdu.
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