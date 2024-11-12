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DJ Birand Akatak Kimdir, Neden Öldü? DJ Birand Akatak Kariyeri ve Hakkında Merak Edilenler

DJ Birand Akatak Kimdir, Neden Öldü? DJ Birand Akatak Kariyeri ve Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 15:19

Kapadokya'da meydana gelen korkunç bir trafik kazasında Türk elektronik müzik sahnesinin tanınmış DJ'lerinden Birand Akatak hayatını kaybetti. 1 Kasım’da TEM Otoyolu'nda gerçekleşen kazada lüks cipin kontrolden çıkarak beton direğe çarpması sonucu üç genç hayatını kaybetti. Aleyna Tilki'nin 'Ayrı Gitme' şarkısına yaptığı remixle büyük beğeni toplayan DJ Birand Akatak kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...

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DJ Birand Akatak Kimdir?

DJ Birand Akatak Kimdir?

Elektronik müzik dünyasının sevilen isimlerinden DJ Birand Akatak özellikle Aleyna Tilki'nin 'Ayrı Gitme' şarkısına yaptığı remixle adını geniş bir dinleyici kitlesine duyurmuştu. İzmirli olan Akatak İstanbul'da birçok kulüpte de başarılı performanslar sergileyerek adından söz ettirmeye devam etmişti.

DJ Birand Akatak Neden Öldü?

DJ Birand Akatak Neden Öldü?

1 Kasım günü Kapadokya’dan dönen 5 arkadaş aşırı hız nedeniyle Doğukan İçem’in kullandığı cipin kontrolünü kaybetmesi sonucu TEM Otoyolu Havsa ilçesi yakınlarında feci bir kaza geçirdi. Kazada sürücü Doğukan İçem ve Ferit Azad Çölçınar hayatını kaybederken, Birand Akatak ile T.C.U. ve M.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Akatak kazanın hemen ardından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilse de 10 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akatak'ın Müzik Kariyerindeki Başarıları

Akatak'ın Müzik Kariyerindeki Başarıları

Birand Akatak müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede Türkiye'nin en dikkat çeken DJ'lerinden biri olmuştu. Aleyna Tilki'nin hit şarkısı 'Ayrı Gitme' için yaptığı remix onu Türkiye'deki elektronik müzik sahnesinin önde gelen isimlerinden biri haline getirmişti. Yaptığı remiksler ve sahne performansları ile adından sıkça söz ettiren genç DJ dinleyicilerinin kalbinde önemli bir yer edinmişti.

Akatak'ın yakın arkadaşı Semih Çalışır sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Aslanımızı, evladımızı Birand Akatak'ı kaybettik! Sözün bittiği yer derler ya ordayız!" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Akatak'ın yakın arkadaşı Semih Çalışır sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Aslanımızı, evladımızı Birand Akatak'ı kaybettik! Sözün bittiği yer derler ya ordayız!" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Akatak’ın ailesi ve sevenleri için acı dolu bu kayıp müzik camiası tarafından da derin bir üzüntüyle karşılandı.

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