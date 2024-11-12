DJ Birand Akatak Kimdir, Neden Öldü? DJ Birand Akatak Kariyeri ve Hakkında Merak Edilenler

Birand Akatak müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve kısa sürede Türkiye'nin en dikkat çeken DJ'lerinden biri olmuştu. Aleyna Tilki'nin hit şarkısı 'Ayrı Gitme' için yaptığı remix onu Türkiye'deki elektronik müzik sahnesinin önde gelen isimlerinden biri haline getirmişti. Yaptığı remiksler ve sahne performansları ile adından sıkça söz ettiren genç DJ dinleyicilerinin kalbinde önemli bir yer edinmişti.