DJ Birand Akatak Kimdir, Neden Öldü? DJ Birand Akatak Kariyeri ve Hakkında Merak Edilenler
DJ Birand Akatak Kimdir, Neden Öldü? DJ Birand Akatak Kariyeri ve Hakkında Merak Edilenler
Kapadokya'da meydana gelen korkunç bir trafik kazasında Türk elektronik müzik sahnesinin tanınmış DJ'lerinden Birand Akatak hayatını kaybetti. 1 Kasım’da TEM Otoyolu'nda gerçekleşen kazada lüks cipin kontrolden çıkarak beton direğe çarpması sonucu üç genç hayatını kaybetti. Aleyna Tilki'nin 'Ayrı Gitme' şarkısına yaptığı remixle büyük beğeni toplayan DJ Birand Akatak kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...
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DJ Birand Akatak Kimdir?
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DJ Birand Akatak Neden Öldü?
Akatak'ın Müzik Kariyerindeki Başarıları
Akatak'ın yakın arkadaşı Semih Çalışır sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Aslanımızı, evladımızı Birand Akatak'ı kaybettik! Sözün bittiği yer derler ya ordayız!" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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