Dubai Çikolatasının Ardından Dubai Çiğ Köftesi Yapan İşletme Sahibi "Yeter Artık" Dedirtti

Hem ülkemizde hem de dünya çapında popülerlik kazanan Dubai çikolatasının ardından birbirinden ilginç tariflerle karşılaşıyoruz. Dubai pilavından, Dubai tavuğuna kadar birçok girişimcilik örneğine imza atan bu işletme sahipleri görenlere de uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Bu sefer de başka bir işletme sahibi 'Dubai çiğ köftesi' yaparak pek bi' yaratıcı tarife imza attı. Bu tarifi görenler ise 'Yeter artık' demekten kendini alıkoyamadı. Dubai çiğ köftesine sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi.

Buyurun beraber bakalım...