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Dubai Çikolatasının Ardından Dubai Çiğ Köftesi Yapan İşletme Sahibi "Yeter Artık" Dedirtti

Dubai Çikolatasının Ardından Dubai Çiğ Köftesi Yapan İşletme Sahibi "Yeter Artık" Dedirtti

Dubai çiğ köfteci
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 22:39

Hem ülkemizde hem de dünya çapında popülerlik kazanan Dubai çikolatasının ardından birbirinden ilginç tariflerle karşılaşıyoruz. Dubai pilavından, Dubai tavuğuna kadar birçok girişimcilik örneğine imza atan bu işletme sahipleri görenlere de uzun uzun hayatı sorgulatıyor. Bu sefer de başka bir işletme sahibi 'Dubai çiğ köftesi' yaparak pek bi' yaratıcı tarife imza attı. Bu tarifi görenler ise 'Yeter artık' demekten kendini alıkoyamadı. Dubai çiğ köftesine sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar geldi.

Buyurun beraber bakalım...

Dubai çikolatasının popülerleşmesinin ardından birçok işletme harekete geçti. Birbirinden ilginç tariflerle mide öz suyumuzu ağzımıza getiren işletme sahipleri sıklıkla gündem oluyor.

Dubai çikolatasının popülerleşmesinin ardından birçok işletme harekete geçti. Birbirinden ilginç tariflerle mide öz suyumuzu ağzımıza getiren işletme sahipleri sıklıkla gündem oluyor.

Hatırlarsanız başka bir işletme sahibi "Dubai tavuğu" yaparak aklın sınırlarını epey bi' zorlamıştı.

Hatırlarsanız başka bir işletme sahibi "Dubai tavuğu" yaparak aklın sınırlarını epey bi' zorlamıştı.

Burada anlatmıştık:

Şimdi de Dubai çiğ köftesi yapan bir kişi, "Ne alaka şimdi?" dedirtti. O tarif sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

Şimdi de Dubai çiğ köftesi yapan bir kişi, "Ne alaka şimdi?" dedirtti. O tarif sosyal medya kullanıcıları arasında viral oldu.

Gelin, yorumlardan bazılarına beraber bakalım👇

Gelin, yorumlardan bazılarına beraber bakalım👇
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