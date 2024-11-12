Bizim Gözümüz Kanadı Sizin de Kanasın: Rüküş Ötesi Kıyafet Seçimleriyle Görene Fenalık Geçirten Erkek Ünlüler!

Sanatlarıyla kendilerine hayran bırakan birçok ünlü, kıyafet seçimleriyle de dikkat çekiyor. Kimisi şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silerken, kimisi oyunculuğuyla göz kamaştırıyor. Fakat moda konusunda aynı başarıyı maalesef ki yakalayamıyorlar! Hatta zaman zaman sosyal medyada sıklıkla eleştiriliyorlar. Biz de 2024 erkek modasında sınıfta kalan, rüküş kıyafet seçimleriyle gözleri yoran üç Türk ünlüyü sizler için inceledik.

Hazırsanız, başlayalım!