Bizim Gözümüz Kanadı Sizin de Kanasın: Rüküş Ötesi Kıyafet Seçimleriyle Görene Fenalık Geçirten Erkek Ünlüler!
Bizim Gözümüz Kanadı Sizin de Kanasın: Rüküş Ötesi Kıyafet Seçimleriyle Görene Fenalık Geçirten Erkek Ünlüler!
Sanatlarıyla kendilerine hayran bırakan birçok ünlü, kıyafet seçimleriyle de dikkat çekiyor. Kimisi şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silerken, kimisi oyunculuğuyla göz kamaştırıyor. Fakat moda konusunda aynı başarıyı maalesef ki yakalayamıyorlar! Hatta zaman zaman sosyal medyada sıklıkla eleştiriliyorlar. Biz de 2024 erkek modasında sınıfta kalan, rüküş kıyafet seçimleriyle gözleri yoran üç Türk ünlüyü sizler için inceledik.
Hazırsanız, başlayalım!
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2024 yılı erkek moda dünyasında birbirinden farklı parçalara sahne oldu. Sizler de takdir edersiniz ki, farklı renkler ve tasarımlarla aslında bu sene tanıştık diyebiliriz.
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Önce oversize kavramıyla tanıştık, hem konforlu hem de şık bir görüntü elde ettik. Erkeklerin genelinde oversize bir tişört ya da sweatshirt görmek mümkün hale geldi.
Retro, vintage derken de adeta 80 yıllarında ufak bi' gezintiye çıktık. Cesur parçalarla birlikte "marjinal" bir görüntü elde etsek de aslında biraz daha eskiye yöneldik, nostalji yaptık.
Yabancı ünlüler camiasında da aslında durum çok farklı değil. Eğer özel etkinlikte çekilmiş fotoğraflara bakarsanız 2024 yılının modasını çok yakından takip ettiklerinin fark edebilirsiniz.
Fakat Türk ünlüler camiasında bu durum pek de geçerli değil gibi duruyor. Örneğin, Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçılarından Semicenk, modayı çok yakından takip ediyor. Tabii söz konusu 2015'in erkek modasıysa.
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Çünkü kendisi, siyah tişörtün altına klasik dar bir pantolon tercih ediyor. Bu pek yaratıcı kombini başarılı şarkıcının üzerinde sıklıkla görüyoruz.
Ve o deri ceket... Bize büyük bir nostalji yaşatarak adeta hepimizi 2010'lu yıllara ışınlıyor. Semicenk şimdilik sadece kulağımızın pasını silsin, moda işlerine atılmasın diyoruz.
Şarkıcılardan konu açılmışken İdo Tatlıses ile devam edelim o vakit. Kendisini "Dilber" şarkısıyla daha sık duymaya başladık. Her ne kadar şarkılarını dinlesek de söz konusu moda olduğunda Tatlıses, hafiften sınıfta kalıyor diyebilir miyiz?
O "göz kamaştıran" pantolon... Güzelliğiyle değil fakat o ilginç rengiyle... Pantolona göz ucuyla baktığımızda bile adeta "Lütfen beni giyme" diye bağırıyor desek abartmayız.
Yaz kış fark etmez. İdo Tatlıses bu işi gerçekten bilmiyor! O tişört ve o şort iki cihanda da bir araya gelmemeliydi.
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Ve son olarak Can Bonomo'dan da bahsedip kapatalım isterseniz... Can Bonomo 2015'teki popülaritesini kaybetmeme uğruna tarzını hiç değiştirmemeye adeta ant içmiş. Kendisini halk plajından fırlamışçasına giydiği o fitil atletle görebilirsiniz. Evet, neredeyse aynı atletle yaklaşık 10 tane gönderisi var.
Tarzında hafiften bi' Kerimcan Durmaz, hafiften de Berdan Mardini görebilmek mümkün. Kabul edelim ki, bu atletler kaslı değilseniz gerçekten yakışmıyor.
Bonomo'nun kış kombinleri de bi' o kadar klasik desek yanılmayız. Kışın da bacak boyunu en az 10 santimetre kesen krem rengi trençkotla 3-4 farklı poz paylaşmayı ihmal etmemiş.
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