Dünyaca Ünlü İsimlerde Gördüğümüz "Meme Sıkma" Pozunun Arkasında Yatan Mesaj Aslında Ne?
Dünyaca Ünlü İsimlerde Gördüğümüz "Meme Sıkma" Pozunun Arkasında Yatan Mesaj Aslında Ne?
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/316...
Madonna'dan Kylie Jenner'a dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği 'meme sıkma' pozunu bir yerlerden görmüşsünüzdür. Bu isimler hem kendi Instagram hesaplarında hem de gittikleri özel etkinliklerde bu pozdan sıklıkla veriyorlar. Beden Dili Uzmanı Judi James bu pozu en ince detayına kadar açıkladı. Her ne kadar çekici görünse de bu pozun arkasında ilginç bir mesaj varmış. Peki nedir bu 'meme sıkma' pozu? Gelin, beraber inceleyelim.
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Toplumsal cinsiyet kavramı günümüzde de birçok yerde görülebiliyor. Bu nedenle ayrımcılığa maruz kalan taraflar, bu düzenden kurtulabilmek için çeşitli semboller kullanıyorlar.
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Birçok ünlünün pozlarında gördüğümüz bu "meme sıkma" hareketi de bunlardan bir tanesi. Her ne kadar sıradan bir poz gibi görünse de aslında bir amaca hizmet ediyor.
Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Cardi B ve daha fazlası... Peki bu "meme sıkma" pozu nereden geliyor?
Beden dili uzmanı Judi James, bu hareketi "statü sembolü" olarak nitelendiriyor. Meme sıkma hareketinin, memelerin daha dolgun, daha sıkı ve daha yuvarlak görünmesini ve daha derin bir dekolteye sahip olmasını sağlayarak görünümünü iyileştirdiğini dile getiriyor.
"Meme sıkma hareketi, beden dili açısından, geleneksel olarak cinsel ilgi ve hayranlık uyandırmayı amaçlayan kışkırtıcı, müstehcen bir gösteridir."
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Beden dili uzmanı bazı ünlü isimleri de ayrı ayrı değerlendiriyor. Örneğin başarılı oyuncu Cate Blanchette, bu pozunda "cinsellikten" ziyade "korunma" iması yapıyor.
Yılların ikonik ismi Madonna da bu pozu veren isimlerden bir tanesi. Fakat Beden Dili Uzmanı'na göre bu poz hem cinsellik hem de "reklam" amacı taşıyor.
Kylie Jenner'ı da unutmamak gerek. Jenner, burada hem kendi gücünü hem de "çekiciliğini" vurguluyor.
Beyoncé'nin bu pozu da aslında onun için bir güç gösterisi. Başarılı şarkıcı, bu "meme sıkma" pozuyla adeta "Ben buradayım" diyor.
Geçmişten günümüze kameralar önünde büyüyen ve gittikçe güzelleşen Megan Fox da bu pozla "meydan okuyor". Fox, Öz güvenini de bu pozuyla vurgulamaya çalışıyor.
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Addison Rae de her ne kadar "meme sıkma" pozunun amacına hizmet etse de "sıkıcı" bir görüntü elde ediyor.
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