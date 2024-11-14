Dünyaca Ünlü İsimlerde Gördüğümüz "Meme Sıkma" Pozunun Arkasında Yatan Mesaj Aslında Ne?

Madonna'dan Kylie Jenner'a dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği 'meme sıkma' pozunu bir yerlerden görmüşsünüzdür. Bu isimler hem kendi Instagram hesaplarında hem de gittikleri özel etkinliklerde bu pozdan sıklıkla veriyorlar. Beden Dili Uzmanı Judi James bu pozu en ince detayına kadar açıkladı. Her ne kadar çekici görünse de bu pozun arkasında ilginç bir mesaj varmış. Peki nedir bu 'meme sıkma' pozu? Gelin, beraber inceleyelim.