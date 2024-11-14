onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yüzeysel Sohbetlere İlgisi Olmayan ve Her Konuşmada Anlam Arayan Burçlar

Yüzeysel Sohbetlere İlgisi Olmayan ve Her Konuşmada Anlam Arayan Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 23:45

Kimileri için havadan sudan sohbet etmek gündelik bir rutinken, bazıları için bu tür muhabbetler fazlasıyla sıkıcı olabiliyor. Günlük konulara dalıp saatlerce konuşmayı sevmeyen, aksine derin mevzulara kafa yormaktan keyif alan insanlar var. Bu da çoğu zaman burçlardan burçlara değişiyor! Lafı dolandırmayı sevmeyen, direkt konuya inmek isteyen burçların kimler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Buyrun beraber bakalım...

Kaynak: https://www.baselinemag.com/self-deve...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bazı burçlarda iletişim son derece önemli. Aslında ikili ilişki dinamiklerinde en çok dikkat edilen şeylerden birisi iletişimdeki uyum.

Peki hangi burçlar iletişime en çok önem veriyor?

Peki hangi burçlar iletişime en çok önem veriyor?

Oğlak burçları için laf olsun diye sohbet etmek pek cazip gelmez.

Oğlak burçları için laf olsun diye sohbet etmek pek cazip gelmez.

Onlar vakitlerini değerli gören, her şeyi verimli kullanmayı seven kişilerdir. Oğlaklar için sohbet, anlamlı ve mantık dolu olmalı; yoksa o sohbet onlara boşa harcanmış bir zaman gibi gelir.

Akrepler de sıradan konularda "gevezelik" etmekten hiç hazzetmez.

Onların doğasında gizemli, derin ve tutkulu bir yapı vardır. Lafı dolandırıp durmak yerine doğrudan konuya inmek, gerçek hisleri paylaşmak isterler. Akrepler, insanların iç dünyasına dalmayı sever, yüzeysel konuşmalar onlara göre değil.

Kovalar gündelik olaylardan çok fikirler ve yaratıcı düşüncelerle ilgilenir.

Sohbet edecekseler bile öyle havadan sudan değil; toplumsal meseleler, yenilikçi fikirler hakkında konuşurlar. Kova burçları için ufuk açıcı muhabbetler candır. Kısacası, onlar sıradan sohbetlerde değil, büyük fikirlerde ve keşiflerde kendilerini bulur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yay burçları maceraperesttir; hem dünyayı hem de fikirleri keşfetmeyi severler.

Laf olsun diye sohbet etmekten pek keyif almazlar, çünkü onlar anlamlı ve geniş ufuklu konuları tercih eder. Yaylar için sohbet, ruhlarını besleyecek, onları yeni düşüncelere taşıyacak kadar zengin olmalı.

Balık burçları duygusal olmalarının yanı sıra empati doludur, bu yüzden laf olsun diye konuşmalar onlara göre değildir.

Derin duyguları paylaşmak, gerçekten anlamak ve anlaşılmak isterler. Onlar için sohbet, kalpten kalbe bir yolculuktur; yüzeyde kalan konuşmalar Balıkların aradığı bağı sunmaz.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın