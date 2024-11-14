Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Selda Bağcan'ın Son Hali Hayranlarını Üzdü

'Öyle Bir Yerdeyim Ki', 'Adaletin Bu Mu Dünya', 'Çemberimde Gül Oya' gibi şarkılarıyla bilinen Türk halk müziğinin usta ismi Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bağcan'ın son hali hayranlarının yüreklerini ağza getirdi. Yaptığı açıklamada 'virüs' kaptığını dile getiren Bağcan'ın doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre konsere çıkamayacağı tahmin ediliyor. Peki Selda Bağcan'ın son hali nasıl? Paylaştığı videoda neler demiş?

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