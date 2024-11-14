Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Selda Bağcan'ın Son Hali Hayranlarını Üzdü
Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Selda Bağcan'ın Son Hali Hayranlarını Üzdü
'Öyle Bir Yerdeyim Ki', 'Adaletin Bu Mu Dünya', 'Çemberimde Gül Oya' gibi şarkılarıyla bilinen Türk halk müziğinin usta ismi Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bağcan'ın son hali hayranlarının yüreklerini ağza getirdi. Yaptığı açıklamada 'virüs' kaptığını dile getiren Bağcan'ın doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre konsere çıkamayacağı tahmin ediliyor. Peki Selda Bağcan'ın son hali nasıl? Paylaştığı videoda neler demiş?
Buyrun beraber bakalım👇
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Türk halk müziğinin öncülerinden olan Selda Bağcan, hem Türkiye'de hem de küresel de en çok sevilen isimlerden bir tanesi.
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Sanatıyla ve sempatisiyle sık sık adından söz ettiren Bağcan, bazı sağlık problemleri yüzünden geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal etmişti.
Virüs kaptığını duyuran Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal ettikten sonra hayranlarının yüreklerini ağzına getirmişti.
Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyla bu durumu açıklamıştı. Videodaki son hali ise hayranlarını üzdü.
İşte Selda Bağcan'ın son hali👇
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Bağcan'ın paylaştığı video da bu şekildeydi👇
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