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Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Selda Bağcan'ın Son Hali Hayranlarını Üzdü

Türk Halk Müziğinin Usta İsmi Selda Bağcan'ın Son Hali Hayranlarını Üzdü

Selda Bağcan
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 20:13

'Öyle Bir Yerdeyim Ki', 'Adaletin Bu Mu Dünya', 'Çemberimde Gül Oya' gibi şarkılarıyla bilinen Türk halk müziğinin usta ismi Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bağcan'ın son hali hayranlarının yüreklerini ağza getirdi. Yaptığı açıklamada 'virüs' kaptığını dile getiren Bağcan'ın doktorunun tavsiyesi üzerine bir süre konsere çıkamayacağı tahmin ediliyor. Peki Selda Bağcan'ın son hali nasıl? Paylaştığı videoda neler demiş?

Buyrun beraber bakalım👇

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Türk halk müziğinin öncülerinden olan Selda Bağcan, hem Türkiye'de hem de küresel de en çok sevilen isimlerden bir tanesi.

Türk halk müziğinin öncülerinden olan Selda Bağcan, hem Türkiye'de hem de küresel de en çok sevilen isimlerden bir tanesi.

Sanatıyla ve sempatisiyle sık sık adından söz ettiren Bağcan, bazı sağlık problemleri yüzünden geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal etmişti.

Sanatıyla ve sempatisiyle sık sık adından söz ettiren Bağcan, bazı sağlık problemleri yüzünden geçtiğimiz günlerde konserlerini iptal etmişti.

Virüs kaptığını duyuran Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal ettikten sonra hayranlarının yüreklerini ağzına getirmişti.

Virüs kaptığını duyuran Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerini iptal ettikten sonra hayranlarının yüreklerini ağzına getirmişti.

Anlatmıştık:

Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyla bu durumu açıklamıştı. Videodaki son hali ise hayranlarını üzdü.

Selda Bağcan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoyla bu durumu açıklamıştı. Videodaki son hali ise hayranlarını üzdü.

İşte Selda Bağcan'ın son hali👇

İşte Selda Bağcan'ın son hali👇
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Bağcan'ın paylaştığı video da bu şekildeydi👇

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