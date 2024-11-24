Arabasını Yanlış Park Eden Kişiyi İlginç Bir Şekilde Cezalandıran Site Sakini Tartışma Yarattı
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Arabasını Yanlış Park Eden Kişiyi İlginç Bir Şekilde Cezalandıran Site Sakini Tartışma Yarattı
Metropol şehirlerde park yeri bulmak büyük bir sorun. Arabasını yanlış fark eden kişiler de cabası. Öyle olacak ki bir kişi de arabasını yanlış bir şekilde park eden kişiye ilginç bir ceza verdi. Önce kartvizit bastırdı, ardından da 'kapısına tükürdüğünü' not düştü. Bu ilginç ceza sosyal medyada tartışma yarattı.
İşte detaylar!
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Büyük bir sitede yaşıyorsanız park yeri bulabilmenin büyük bir sıkıntı olduğunu biliyorsunuzdur. İşe gideceğiniz zaman başka bir site sakini, arabanızın tam önüne park ettiği için bir sürü curcuna yaşarsınız.
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Başka bir site sakininin canına tak etmiş olacak ki bu sorunu kendisi çözmek istemiş. Yanlış park eden kişiye bu şekilde uyarı koyan kişi kısa zamanda viral oldu.
Uyarının arkasını çevirdiğinde ise başka bir manzarayla karşılaştı. Yanlış park ettiği için "kapıya tükürdüğünü" söyleyen kişi tartışma yarattı.
O yorumlardan bazılarına beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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