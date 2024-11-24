Arabasını Yanlış Park Eden Kişiyi İlginç Bir Şekilde Cezalandıran Site Sakini Tartışma Yarattı

Metropol şehirlerde park yeri bulmak büyük bir sorun. Arabasını yanlış fark eden kişiler de cabası. Öyle olacak ki bir kişi de arabasını yanlış bir şekilde park eden kişiye ilginç bir ceza verdi. Önce kartvizit bastırdı, ardından da 'kapısına tükürdüğünü' not düştü. Bu ilginç ceza sosyal medyada tartışma yarattı.

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