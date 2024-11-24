Birbirinden Çaresiz Hissedilen Anları Görsellerle Anlatarak Herkese Kahkaha Attıran Kullanıcılar
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Birbirinden Çaresiz Hissedilen Anları Görsellerle Anlatarak Herkese Kahkaha Attıran Kullanıcılar
Hayatta zaman zaman çaresiz hissettiğimiz anlar olabilir. Önemli olan bunların üstesinden gelmek olsa da bazen bu çaresizliği kelimelere dökemeyiz. Bir kullanıcı da 'Bazı çaresizlikleri yazamazsınız' diyerek haklı bir noktaya parmak bastı. Sadece görsellerle çaresizliği anlatan kullanıcılar ise herkese kocaman birer kahkaha attırdı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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Sizler de takdir edersiniz bazen çaresizlikleri kelimelere dökemeyiz.
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Öyle olacak ki bir kullanıcı, "Bazı çaresizlikleri yazamazsınız" diyerek bu durumu onayladı.
Fakat goygoycular boş durmadı. Kullanıcılar, çaresizlikleri görsellerle bu şekilde anlattılar👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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