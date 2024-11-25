İç Burkan Gerçekleri Eninde Sonunda İtiraf Eden İnsanların Yaşadığı Zor Anlar
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İç Burkan Gerçekleri Eninde Sonunda İtiraf Eden İnsanların Yaşadığı Zor Anlar
Kaynak: https://www.boredpanda.com/uncomforta...
Zaman zaman, bazı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Örneğin, bir doktorun aileye vefat haberini vermesi ya da bir annenin çocuklarına kanser olduğunu söylemesi gibi iç burkan anlar, hayatın en zorlayıcı taraflarından sadece birkaçı. Ancak hayat sadece bunlarla sınırlı değil. Bazı insanlar, rahatsız edici gerçeklerle karşılaşabilir ve bu gerçekleri onlarla yüzleştirmek isteyebiliriz. Gelin, zorlanan ve gerçekleri itiraf etmekte güçlük çeken insanlarla ilgili birkaç örneğe birlikte göz atalım👇
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"Kuzenime babamın beyin kanserinden değil, onu ziyaret ettiğinde bulaştırdığı Covid'den öldüğünü açıklamak zorunda kaldım"
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"Anneme organlarının iflas ettiğini söylemek zorunda kalmıştım. Ölmesine 3 ay kala..."
"Bir arkadaşıma daha sık duş alması ve deodorant kullanması gerektiğini söylemiştim. Biraz kırılmıştı"
"Üniversitedeyken aileme 3 aylık kız arkadaşımın hamile kaldığını söylemek zorunda kalmıştım"
Gecenin bir yarısı babamı (o zamanlar alzheimer hastasıydı) uyandırıp ona annemin uykusunda öldüğünü açıklamak zorunda kaldım"
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"Arkadaşıma ne kadar sıklıkla diş ipi kullandığını sormuştum. Nefesi gerçekten berbat kokuyordu"
"Babama, 57 yıllık eşi olan annemin iki hafta önce öldüğünü söylemek zorunda kaldım. Babam beyin ameliyatı geçirdi ve doktorlar hemen öğrenirse şok geçirebileceğini söylediler. Annemin nasıl olduğunu her sorduğunda ona yalan söylemek zorunda kaldım"
"Bir salı sabahı çocuklarıma kanser olduğumu kanserinin akciğer kapasitemin yüzde 80'ini tükettiğini, makine olmadan artık nefes alamadığımı ve cuma akşamına kadar öleceğimi söylemek zorunda kaldım."
"Ebeveynleri çocuklarına şizofreni teşhisi konulduğu konusunda bilgilendirmiştim"
"Bir yönetici olarak çalışanlarımdan birini karşıma oturtup yoğun vücut kokusu hakkında konuşmak zorunda kaldım."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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