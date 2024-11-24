Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Gerçekleştirilecek Müzik Festivali Gündemde
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Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Gerçekleştirilecek Müzik Festivali Gündemde
Suudi Arabistan, son yıllarda kültür ve eğlence alanındaki atılımlarıyla dikkat çekiyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Jennifer Lopez konseriyle 'yumuşamanın' sinyalleri verilmişti. Bu kez müzik dünyasının devlerini bir araya getiren Riyad'da gerçekleştirilecek müzik festivali, yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday. Eminem, Akon ve David Guetta gibi isimlerin sahne alacağı festival, sadece bölgenin değil, dünyanın dört bir yanından müzikseverleri ağırlayacak. Riyad’da gerçekleşecek bu büyük organizasyon, kısa zamanda gündem oldu. Etkinliğin fiyatı ise, günümüz kuruyla 1923 Türk Lirası!
İşte detaylar!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ile birlikte birçok ünlü isim 'The 1001 Seasons of Elie Saab' adlı etkinlikte yer almıştı.
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Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da 12-14 Aralık tarihleri arasında müzik festivali yapılacağı öğrenildi. Etkinlikte Eminem, Linkin Park ve Jason Derulo gibi ünlü isimler yer alıyor.
Etkinliğin açıklaması ise şu şekilde👇
Konserin fiyatı da 209 SAR! (yaklaşık 1923 TL)
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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