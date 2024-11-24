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Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Gerçekleştirilecek Müzik Festivali Gündemde

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Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Gerçekleştirilecek Müzik Festivali Gündemde

Suudi Arabistan müzik
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 16:36

Suudi Arabistan, son yıllarda kültür ve eğlence alanındaki atılımlarıyla dikkat çekiyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Jennifer Lopez konseriyle 'yumuşamanın' sinyalleri verilmişti. Bu kez müzik dünyasının devlerini bir araya getiren Riyad'da gerçekleştirilecek müzik festivali, yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday. Eminem, Akon ve David Guetta gibi isimlerin sahne alacağı festival, sadece bölgenin değil, dünyanın dört bir yanından müzikseverleri ağırlayacak. Riyad’da gerçekleşecek bu büyük organizasyon, kısa zamanda gündem oldu. Etkinliğin fiyatı ise, günümüz kuruyla 1923 Türk Lirası!

İşte detaylar!

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ile birlikte birçok ünlü isim 'The 1001 Seasons of Elie Saab' adlı etkinlikte yer almıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez ile birlikte birçok ünlü isim 'The 1001 Seasons of Elie Saab' adlı etkinlikte yer almıştı.

Sahnede adeta bir moda rüzgarı esti! Detayları buradan okuyabilirsiniz.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da 12-14 Aralık tarihleri arasında müzik festivali yapılacağı öğrenildi. Etkinlikte Eminem, Linkin Park ve Jason Derulo gibi ünlü isimler yer alıyor.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da 12-14 Aralık tarihleri arasında müzik festivali yapılacağı öğrenildi. Etkinlikte Eminem, Linkin Park ve Jason Derulo gibi ünlü isimler yer alıyor.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

  • Eminem

  • Muse

  • Tyler, The Creator

  • Calvin Harris

  • Linkin Park

  • Afrojack

  • Akon

  • Steve Aoki

  • Jason Derulo

  • G-Eazy

  • David Guetta

  • DJ Snake

Etkinliğin açıklaması ise şu şekilde👇

Soundstorm'u bir üst seviyeye taşıyoruz. Yıldızlarla dolu bir kadro, yeni yan görevler ve her türden seslere sahip bu turu kaçırmak istemezsiniz. Sevdiğiniz sahneler ve yüzlerce sanatçıyla, bölgenin EN YÜKSEK SESLİ festivalinde heyecan verici performanslar, maceralar ve unutulmaz anılarla dolu bir tur daha sizi bekliyor.

Konserin fiyatı da 209 SAR! (yaklaşık 1923 TL)

Konserin fiyatı da 209 SAR! (yaklaşık 1923 TL)

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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