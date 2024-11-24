Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da Gerçekleştirilecek Müzik Festivali Gündemde

Suudi Arabistan, son yıllarda kültür ve eğlence alanındaki atılımlarıyla dikkat çekiyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Jennifer Lopez konseriyle 'yumuşamanın' sinyalleri verilmişti. Bu kez müzik dünyasının devlerini bir araya getiren Riyad'da gerçekleştirilecek müzik festivali, yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday. Eminem, Akon ve David Guetta gibi isimlerin sahne alacağı festival, sadece bölgenin değil, dünyanın dört bir yanından müzikseverleri ağırlayacak. Riyad’da gerçekleşecek bu büyük organizasyon, kısa zamanda gündem oldu. Etkinliğin fiyatı ise, günümüz kuruyla 1923 Türk Lirası!

İşte detaylar!