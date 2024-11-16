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Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez Rüzgarı Esti! Riyad'daki Elie Saab Moda Haftasına Eleştiriler Sert Oldu!

Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez Rüzgarı Esti! Riyad'daki Elie Saab Moda Haftasına Eleştiriler Sert Oldu!

Suudi Arabistan Jennifer Lopez
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 19:09

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'Elie Saab'ın 1001 Sezonu' Moda Haftası'nda Jennifer Lopez konseri ile tarihi anlar yaşandı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın köklü reformları ile ılımlı İslam'a dönen ülke, sosyal medyanın da gündemi haline geldi. Sahnede yerini alan dünyaca ünlü yıldızlar, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab'ın iddialı koleksiyonu ve Kabe maketine yansıtılan dans şovları eleştiri oklarının merkezinde yer aldı. Peki, Elie Saab Moda Haftası'nda neler yaşandı? 

Gelin, birlikte görelim...

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, "Elie Saab'ın 1001 Sezonu" moda haftası kapsamında tarihi anlara şahitlik etti!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, "Elie Saab'ın 1001 Sezonu" moda haftası kapsamında tarihi anlara şahitlik etti!

Arap masalı 'Binbir Geceden' esinlenilerek hazırlanan 'The 1001 Seasons of Elie Saab' adlı etkinlikte dünyaca ünlü sanatçılar canlı performansları ile yer aldılar. Çığır açan bir moda gösterisine dönüşen etkinlikler kapsamında haute couture'ü sanatla harmanlayan bir gece yaşandı. Bu anlar MBC1'de canlı olarak yayınlandı.

Suudi Arabistan'daki etkinlikte sahneye çıkan sanatçılar Jennifer Lopez, Camila Cabello ve Céline Dion oldu.

Suudi Arabistan'daki etkinlikte sahneye çıkan sanatçılar Jennifer Lopez, Camila Cabello ve Céline Dion oldu.

Ayrıca etkinliğe Lori Harvey, Rosie Huntington-Whiteley, Law Roach, Crishelle Lim, Halle Berry, Adriana Lima ve Monica Bellucci gibi dünyaca ünlü isimler de katıldı.

Etkinlikte sahne alan Jennifer Lopez, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab tarahından tasarlanan kıyafetleri giyen dansçıları eşliğinde sahnede adeta göz kamaştırdı.

Etkinlikte sahne alan Jennifer Lopez, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab tarahından tasarlanan kıyafetleri giyen dansçıları eşliğinde sahnede adeta göz kamaştırdı.

Birbirinden iddialı sahne kostümleri ve sahne şovları ile Lopez'in performansı geceye damgasını vurdu.

Elie Saab, 45. yıl dönümlerini kutlayarak 300 parçalık özel koleksiyonunu sergiledi.

Elie Saab, 45. yıl dönümlerini kutlayarak 300 parçalık özel koleksiyonunu sergiledi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın son yıllarda yabancı yatırımcıları ülkesine çekmek adına yaptığı bir dizi reformdan biri olan etkinlik sosyal medyanın da gündemine oturdu. Suudi Arabistan, eleştiri oklarının merkezindeydi.

"Suudi Arabistan İslam'ı bununla utandırdı" yorumu dikkat çekti!

"Suudi Arabistan İslam'ı bununla utandırdı" yorumu dikkat çekti!
twitter.com

'Suudi Arabistan İslam'ı bununla utandırdı

Bu, bu yıl Riyad'da Suudi Arabistan'daki eğlence sezonunun açılışı.

Kutsal Kabe'nin şarkıcı ve dansçıların resimlerini sergiledikleri bir maketi vardı.'

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İşte, o görüntüler 👇

Eleştiriler sırasında Gazze'ye de değinildi: "Kuzey Gazze etnik olarak temizlenirken Suudi Arabistan konserler ve moda gösterileri düzenliyor" 👇

Ayrıca videoda iki görüntü karşılaştırılırken, "Suudi Arabistan, Filistin'de kardeşleriniz açlıktan ölürken JLO'ya MİLYONLARCA dolar harcadığınız için utanmalısınız." ifadeleri de yer aldı.

Ayrıca videoda iki görüntü karşılaştırılırken, "Suudi Arabistan, Filistin'de kardeşleriniz açlıktan ölürken JLO'ya MİLYONLARCA dolar harcadığınız için utanmalısınız." ifadeleri de yer aldı.

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