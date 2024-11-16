Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez Rüzgarı Esti! Riyad'daki Elie Saab Moda Haftasına Eleştiriler Sert Oldu!
Suudi Arabistan'da Jennifer Lopez Rüzgarı Esti! Riyad'daki Elie Saab Moda Haftasına Eleştiriler Sert Oldu!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'Elie Saab'ın 1001 Sezonu' Moda Haftası'nda Jennifer Lopez konseri ile tarihi anlar yaşandı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın köklü reformları ile ılımlı İslam'a dönen ülke, sosyal medyanın da gündemi haline geldi. Sahnede yerini alan dünyaca ünlü yıldızlar, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab'ın iddialı koleksiyonu ve Kabe maketine yansıtılan dans şovları eleştiri oklarının merkezinde yer aldı. Peki, Elie Saab Moda Haftası'nda neler yaşandı?
Gelin, birlikte görelim...
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, "Elie Saab'ın 1001 Sezonu" moda haftası kapsamında tarihi anlara şahitlik etti!
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Suudi Arabistan'daki etkinlikte sahneye çıkan sanatçılar Jennifer Lopez, Camila Cabello ve Céline Dion oldu.
Etkinlikte sahne alan Jennifer Lopez, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab tarahından tasarlanan kıyafetleri giyen dansçıları eşliğinde sahnede adeta göz kamaştırdı.
Elie Saab, 45. yıl dönümlerini kutlayarak 300 parçalık özel koleksiyonunu sergiledi.
"Suudi Arabistan İslam'ı bununla utandırdı" yorumu dikkat çekti!
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İşte, o görüntüler 👇
Eleştiriler sırasında Gazze'ye de değinildi: "Kuzey Gazze etnik olarak temizlenirken Suudi Arabistan konserler ve moda gösterileri düzenliyor" 👇
Ayrıca videoda iki görüntü karşılaştırılırken, "Suudi Arabistan, Filistin'de kardeşleriniz açlıktan ölürken JLO'ya MİLYONLARCA dolar harcadığınız için utanmalısınız." ifadeleri de yer aldı.
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