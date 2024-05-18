Suudi Arabistan Tarihinde Bir İlke Daha İmza Atıldı! Ülke Tarihinin İlk Mayolu Defilesi Düzenlendi!

Qanzal, 'Arap dünyasını temsil eden bir mayo sergisi düzenlemeye çalıştık' ifadeleriyle mayolu defilenin tasarımlarından söz etti:

'Bu ülkenin çok muhafazakar olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar sergilemeye çalıştık. Buraya geldiğimizde Suudi Arabistan'da bir mayo defilesinin tarihi bir an olduğunu anladık, çünkü ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor' diyen Faslı tasarımcı, etkinliğe katılmanın 'Bir onur' olduğunu da söyledi.