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Suudi Arabistan Tarihinde Bir İlke Daha İmza Atıldı! Ülke Tarihinin İlk Mayolu Defilesi Düzenlendi!

Suudi Arabistan Tarihinde Bir İlke Daha İmza Atıldı! Ülke Tarihinin İlk Mayolu Defilesi Düzenlendi!

Suudi Arabistan Moda
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.05.2024 - 12:03 Son Güncelleme: 18.05.2024 - 12:05

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman önderliğinde, birçok katı kural hızla değişiyor. Ülke tarihinin ilkleri peş peşe yaşanıyor. Yaklaşık 10 yıl kadar öncesinde kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olan ülke tarihinden bu kez de ilk defa mayolu defile düzenlendi! 

İşte, detaylar...

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Suudi Arabistan tarihinde ilk olma özelliğine sahip defilenin tasımcısı, Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal oldu!

Suudi Arabistan tarihinde ilk olma özelliğine sahip defilenin tasımcısı, Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal oldu!

Qanzal, 'Arap dünyasını temsil eden bir mayo sergisi düzenlemeye çalıştık' ifadeleriyle mayolu defilenin tasarımlarından söz etti: 

'Bu ülkenin çok muhafazakar olduğu doğru ama biz Arap dünyasını temsil eden zarif mayolar sergilemeye çalıştık. Buraya geldiğimizde Suudi Arabistan'da bir mayo defilesinin tarihi bir an olduğunu anladık, çünkü ilk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor' diyen Faslı tasarımcı, etkinliğe katılmanın 'Bir onur' olduğunu da söyledi.

Havuz başında düzenlenen defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.

Havuz başında düzenlenen defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.

Defilede çoğu modelin taşıdığı mayoda, omuz, göğüs ve göbek dekolteleri yer aldı. 

Fransız influencer Raphael Simacourbe da bu etkinliğe katıldı ve AFP'ye verdiği demeçte, 'Bugün bunu yapabilmek onlar için çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Bu cesur adımın bir parçası olabildiğim için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum.' şeklinde duygularını dile getirdi.

2017 yılında tahtın ilk sırasında geçen Veliaht Prens Muhammed, Vahhabi düşüncenin hakim olduğu ülkesindeki katı imajı değiştirmek adına ardı ardına sosyal reformları başlattı.

2017 yılında tahtın ilk sırasında geçen Veliaht Prens Muhammed, Vahhabi düşüncenin hakim olduğu ülkesindeki katı imajı değiştirmek adına ardı ardına sosyal reformları başlattı.

Yapılan değişiklikler arasında, yalnızca ülkenin tarihinde ilk defa düzenlenen bir mayo defilesi bulunmuyor. Ayrıca, kamusal alanlarda erkekleri namaz kılmaya zorlayan ve elinde sopalarla dolaşan din polislerinin görevine son verildi. Sinemaların kapıları halka yeniden açılırken, karma müzik festivalleri de düzenlenmeye başlandı.

Suudi Arabistan'ın Vizyon-2030 projesi ülkede yaşanan ilklerle tüm hızıyla devam ediyor: Peki, Vizyon-2030 projesi nedir?

Suudi Arabistan'ın Vizyon-2030 projesi ülkede yaşanan ilklerle tüm hızıyla devam ediyor: Peki, Vizyon-2030 projesi nedir?

Veliaht Prens tarafından başlatılan, Vizyon 2030 adı verilen reform programı, Suudi Arabistan'ın ekonomik ve sosyal dönüşümünü hedefleyen bir girişim. 👇

Vizyon-2030 projesi, 25 Nisan 2016'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğinde hayata geçirildi.

Vizyon-2030 projesi, 25 Nisan 2016'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğinde hayata geçirildi.

Programın temel amacı, Suudi Arabistan'ın petrol bağımlılığını azaltmak ve ekonomik çeşitliliği teşvik etmektir. Bu, ülkenin ekonomik yapısını çeşitlendirecek ve enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltacak bir strateji olarak görülüyor. Aynı zamanda, kamu hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen bir yaklaşımı da içeriyor.

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