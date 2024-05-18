Suudi Arabistan Tarihinde Bir İlke Daha İmza Atıldı! Ülke Tarihinin İlk Mayolu Defilesi Düzenlendi!
Suudi Arabistan Tarihinde Bir İlke Daha İmza Atıldı! Ülke Tarihinin İlk Mayolu Defilesi Düzenlendi!
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman önderliğinde, birçok katı kural hızla değişiyor. Ülke tarihinin ilkleri peş peşe yaşanıyor. Yaklaşık 10 yıl kadar öncesinde kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olan ülke tarihinden bu kez de ilk defa mayolu defile düzenlendi!
İşte, detaylar...
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Suudi Arabistan tarihinde ilk olma özelliğine sahip defilenin tasımcısı, Faslı tasarımcı Yasmina Qanzal oldu!
Havuz başında düzenlenen defile, Kızıldeniz Moda Haftası'nın ikinci gününde Suudi Arabistan'ın batı kıyısında yer alan St Regis Red Sea Resort'ta gerçekleşti.
2017 yılında tahtın ilk sırasında geçen Veliaht Prens Muhammed, Vahhabi düşüncenin hakim olduğu ülkesindeki katı imajı değiştirmek adına ardı ardına sosyal reformları başlattı.
Suudi Arabistan'ın Vizyon-2030 projesi ülkede yaşanan ilklerle tüm hızıyla devam ediyor: Peki, Vizyon-2030 projesi nedir?
Vizyon-2030 projesi, 25 Nisan 2016'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın liderliğinde hayata geçirildi.
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