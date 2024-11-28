Evlenebilmek İçin Karısına 690 Bin Lira Harcayan Adamdan Dumur Eden Açıklamalar: "Karıma Hizmetçi Diyorlar..."

Evlilik her ne kadar masraflı olsa da gönül ferman dinlemiyor. Bunun en ilginç örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde Evan ve Stefania çiftiyle karşımıza çıktı. Evan, Filipinler'deki Stefania'yı Amerika'ya getirip evlenebilmek için tam 20 bin dolar (yaklaşık 690 bin TL) harcadı. Bu durum, sosyal medyada pek çok kişinin ilişkiye şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Bazıları Stefania'nın yalnızca oturum izni için Evan'la evlendiğini iddia ederken, Evan bu eleştirilere, 'Benim karım hizmetçi değil, beni seviyor! diyerek tepki gösterdi. Çiftin diğer açıklamalarıysa ilişkilere dair birçok soruyu beraberinde getirdi.

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