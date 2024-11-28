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Evlenebilmek İçin Karısına 690 Bin Lira Harcayan Adamdan Dumur Eden Açıklamalar: "Karıma Hizmetçi Diyorlar..."

Evlenebilmek İçin Karısına 690 Bin Lira Harcayan Adamdan Dumur Eden Açıklamalar: "Karıma Hizmetçi Diyorlar..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 19:05

Evlilik her ne kadar masraflı olsa da gönül ferman dinlemiyor. Bunun en ilginç örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde Evan ve Stefania çiftiyle karşımıza çıktı. Evan, Filipinler'deki Stefania'yı Amerika'ya getirip evlenebilmek için tam 20 bin dolar (yaklaşık 690 bin TL) harcadı. Bu durum, sosyal medyada pek çok kişinin ilişkiye şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Bazıları Stefania'nın yalnızca oturum izni için Evan'la evlendiğini iddia ederken, Evan bu eleştirilere, 'Benim karım hizmetçi değil, beni seviyor! diyerek tepki gösterdi. Çiftin diğer açıklamalarıysa ilişkilere dair birçok soruyu beraberinde getirdi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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"Aşk mesafe tanımaz" cümlesi her ne kadar inandırıcı gelmese de, "Gözden ırak olan gönülden de ırak olur" sözünü umursamayan birçok çift var.

Elbette bize laf düşmez fakat Evan ve Stefania çiftinin ilişkisi akıllara durgunluk veren cinsten desek abartmayız. Filipinli olan Stefania, kocası Evan'ı yılda sadece 2 kez görüyor.

Elbette bize laf düşmez fakat Evan ve Stefania çiftinin ilişkisi akıllara durgunluk veren cinsten desek abartmayız. Filipinli olan Stefania, kocası Evan'ı yılda sadece 2 kez görüyor.

Geçtiğimiz günlerde karısı Stefania'yi Amerika'ya getirebilmek için 20 bin dolar (yaklaşık 690 bin TL) ödeyen adam, tepkilerin odağı oldu.

Geçtiğimiz günlerde karısı Stefania'yi Amerika'ya getirebilmek için 20 bin dolar (yaklaşık 690 bin TL) ödeyen adam, tepkilerin odağı oldu.

Stefania, “İnsanlar beni yargılıyor çünkü kocam beni ABD'ye getirmek için 20.000 dolar harcadı” diyor.

Stefania, “İnsanlar beni yargılıyor çünkü kocam beni ABD'ye getirmek için 20.000 dolar harcadı” diyor.

Filipinler'de evlerinde tüm temizlik, yemek ve ev işlerini yapan Stefania, Amerika'ya taşınmadan önce hiç bulaşık makinesi ya da çamaşır kurutma makinesi kullanmadığını dile getiriyor.

Filipinler'de evlerinde tüm temizlik, yemek ve ev işlerini yapan Stefania, Amerika'ya taşınmadan önce hiç bulaşık makinesi ya da çamaşır kurutma makinesi kullanmadığını dile getiriyor.
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Evan ise, “İnsanlar Stefania'nın hizmetçim olduğunu söylediğinde bunu kişisel olarak algılamıyorum çünkü ikimizin de mutlu olduğunu biliyorum.” diyor.

Evan ise, “İnsanlar Stefania'nın hizmetçim olduğunu söylediğinde bunu kişisel olarak algılamıyorum çünkü ikimizin de mutlu olduğunu biliyorum.” diyor.

Evan, Stefania'nın ilk başta ilişkilerinin uzak mesafe olmasından dolayı endişelendiğini itiraf etse de Evan uçaktan inip kendisiyle ilk kez buluştuğunda Stefania'nın ne kadar mutlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğulduğunu söylüyor.

Fakat kullanıcılar Stefania'nın sadece oturum izni alabilmek için Evan ile evlendiği konusunda son derece emin. Evan ise "Asla öyle bir amacı yok, beni çok seviyor" diyerek bu iddiaları çürütüyor.

Fakat kullanıcılar Stefania'nın sadece oturum izni alabilmek için Evan ile evlendiği konusunda son derece emin. Evan ise "Asla öyle bir amacı yok, beni çok seviyor" diyerek bu iddiaları çürütüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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