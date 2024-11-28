Hiç Estetik Yaptırmadığını Söyleyen 84 Yaşındaki "Kedi Kadın" Lakaplı Oyuncudan Dumur Eden Açıklamalar

İsviçre sosyetesinin önde gelen isimlerinden olan oyuncu Jocelyn Wildenstein estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren isimlerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz günlerde 84 yaşındaki oyuncu, hiç estetik yaptırmadığını hatta botoks yaptırmaktan bile çekindiğini dile getirdi. 90'lardan bu yana 'kedi' görünümüyle dikkat çeken Wildenstein'ın açıklamaları magazin camiasında ses getirdi. Birçok kişi ünlü oyuncunun açıklamalarını inandırıcı bulmadı. Gelin, o açıklamalara beraber bakalım...