Hiç Estetik Yaptırmadığını Söyleyen 84 Yaşındaki "Kedi Kadın" Lakaplı Oyuncudan Dumur Eden Açıklamalar
Hiç Estetik Yaptırmadığını Söyleyen 84 Yaşındaki "Kedi Kadın" Lakaplı Oyuncudan Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://nypost.com/2024/11/28/lifesty...
İsviçre sosyetesinin önde gelen isimlerinden olan oyuncu Jocelyn Wildenstein estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren isimlerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz günlerde 84 yaşındaki oyuncu, hiç estetik yaptırmadığını hatta botoks yaptırmaktan bile çekindiğini dile getirdi. 90'lardan bu yana 'kedi' görünümüyle dikkat çeken Wildenstein'ın açıklamaları magazin camiasında ses getirdi. Birçok kişi ünlü oyuncunun açıklamalarını inandırıcı bulmadı. Gelin, o açıklamalara beraber bakalım...
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Günümüzde birçok kişi estetik operasyon yaptırıyor. Sizler de takdir edersiniz ki pandemiden bu yana bu operasyonların sayısı epey bi' arttı.
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"Kedi kadın" lakabıyla bilinen Jocelyn Wildenstein da en çok estetik yaptıran isimlerden bir tanesi. 84 yaşındaki model, her şeye rağmen kendisinde estetik operasyon olmadığını iddia ediyor.
The Sun'a verdiği demeçte, “Estetik ameliyat yaptırmadım. Olabileceklerden korkuyorum ve abartılı şeyler yaptırmaktan hoşlanmıyorum. Bazen biraz abartılı ve korkunç görülebiliyor.” ifadelerini kullanıyor.
Kediye olan benzerliğiyle dikkat çeken modelin uzun zamandır anlaşmalı olduğu bir estetik doktoruna sahip olduğu tahmin ediliyordu.
“Sadece iki kez botoks yaptırdım. Alerjim mi var bilmiyorum ama yaptırdığımda bana iyi gelmedi. Sonuç iyi değildi. Yüzüm şişti"
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Fakat Wildenstein'ın açıklamaları kimseye inandırıcı gelmiyor. Öyle ki, 90'ların sonunda milyarder Alec Wildenstein'dan boşandığından bu yana daha da kediye benzer bir hal alıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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