Onlar Kolay Kolay Affetmez: Ölene Kadar Kinlerini Diri Tutan Burçlar

Herkes zaman zaman kırılır ya da incinir, ancak bazı insanlar bu duyguları kolay kolay geride bırakamaz. Özellikle bazı burçlar, yaşadıkları olumsuzlukları adeta bir hazine gibi saklar ve unutmaz. Onlar için affetmek bir erdem değil, adeta zayıflık gibidir. Bu yüzden öfke ya da kırgınlıklarını yıllar boyunca diri tutabilirler. İşte kolay kolay affetmeyen ve kin tutma konusunda adeta ustalaşmış burçlar!

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