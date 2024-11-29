Onlar Kolay Kolay Affetmez: Ölene Kadar Kinlerini Diri Tutan Burçlar
Onlar Kolay Kolay Affetmez: Ölene Kadar Kinlerini Diri Tutan Burçlar
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
Herkes zaman zaman kırılır ya da incinir, ancak bazı insanlar bu duyguları kolay kolay geride bırakamaz. Özellikle bazı burçlar, yaşadıkları olumsuzlukları adeta bir hazine gibi saklar ve unutmaz. Onlar için affetmek bir erdem değil, adeta zayıflık gibidir. Bu yüzden öfke ya da kırgınlıklarını yıllar boyunca diri tutabilirler. İşte kolay kolay affetmeyen ve kin tutma konusunda adeta ustalaşmış burçlar!
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Bazılarımız kindar olabilir. Kendisine yapılan şeyi yıllar geçse de unutmaz. Bu durum aslında bazı burçların yapısında var. Ne yaparsanız yapın, kendinizi affettiremezsiniz.
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Bu burçlardan ilki Akrepler! Akreplerin duyguları kadar hafızaları son derece gelişmiştir.
Oğlakları da unutmamak gerek. Çalışkan ve disiplinli yapılarıyla bilinen Oğlaklar tam bir kin besleme ustası desek yanılmayız.
Boğalarda da durum çok farklı değil. İnatçılıklarıyla ve evcimenlikleriyle bilinen Boğalar, kolay kolay affetmez.
Yengeçler de duygusal ama...
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Ve son olarak... İkizler!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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